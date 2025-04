Es sollte einfach nicht sein .....

Unser 1.Liga-Team kam am Dienstagabend leider nicht über eine 1:2 Niederlage gegen Niendorf 3 hinaus.

Zur Halbzeit trennten sich beide Mannschaften noch unentschieden und torlos. Doch auch wenn es zu Beginn der 2. Halbzeit vorerst nicht groß gefährlich wurde, traf unsere erste ein Doppelschlag in Minute 62 + 65 durch die Gäste und man lag 0:2 hinten.

Ziemlich schwer, aus dieser Situation das Spiel zu drehen. Die Männer waren bemüht, aber es reichte nur zu einer Verkürzung auf 1:2 in der 87‘ durch Hüneburg.

Trotzdem sind wir weiter in der glücklichen Lage unser Saisonziel erreichen zu können, denn man hat „nur“ 3 Punkte Rückstand auf Platz 2. Da geht noch was Männers ...