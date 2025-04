– Foto: Sascha Drenth

Es soll einfach nicht sein - Wildeshausen feiert Big-Points in Leer Siegtreffer in der Nachspielzeit Verlinkte Inhalte Landesliga Weser-Ems VfL Wildeshausen Germ. Leer

Wenn du ganz unten in der Tabelle stehst, dann läuft alles gegen dich. Das bewahrheitete sich mal wieder für den VfL Germania Leer am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen den VfL Wildeshausen. In einer Partie, die auf Augenhöhe stattfand, schnupperte man wieder am Sieg, steht am Ende aber mit leeren Händen da..

Leer ging mal wieder arg gebeutelt in der Partie, was man auch daran erkennen konnte, dass ein A-Jugend-Spieler, der am Vortag 70 Minuten spielte, 90 Minuten auf dem Platz stand. "Viele, viele Stammspieler haben gefehlt." wusste auch der Coach Erhan Colak. Dennoch ließ man "sehr wenig" zu.

Nach einer schlechten Zuteilung bei einer Flanke von der linken Seite konnte dann Lasse Härtel das 0:1 erzielen. Für den Stürmer, der ab Sommer für den SV Bevern aufläuft, wär es bereits das 14. Saisontor. Doch fast im Gegenzug, vier Minuten später, kam der abgeschlagene Tabellenletzte zurück. Nach einer Vorlage von Zolfaqar Nazari setzte sich Arlind Jonjic durch und schloss trocken zum 1:1 aus, womit es auch in die Pause ging. Größenvorteile kommen zum Tragen