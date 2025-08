Die Vorbereitung beim TSV Chemie Premnitz verläuft nach Plan. Trainer Christian Freidank zieht eine positive Zwischenbilanz: „Bisher ist es eine gute Vorbereitung – alle ziehen mit, gute Quantität und Qualität.“ Doch der Coach mahnt auch zur Wachsamkeit: „Wir müssen aber dranbleiben.“ Es ist ein Appell an die Mannschaft, das aktuelle Niveau zu halten und im Feinschliff nicht nachzulassen.

Auf dem Transfermarkt hielt sich Premnitz bislang zurück – bewusst, wie der spielende Co-Trainer Konstantin Gäde erklärt: „Die Zugänge sind A-Jugendliche, die teilweise noch A-Jugend spielen können.“ Die Nachwuchsspieler bringen frischen Wind und Hoffnung mit: „Es sind tolle Jungs, mit Potenzial – da lässt sich was aufbauen.“ Für zusätzlichen Optimismus sorgt die mögliche Rückkehr eines etablierten Akteurs: „Es besteht Hoffnung, dass Nils Haase wieder einsteigt nach langer Verletzung.“

Mögliche Verstärkung offen – Kader bleibt stabil

Trotz der Ruhe auf dem Spielermarkt ist die Kaderplanung noch nicht ganz abgeschlossen. „Ein bis zwei Personalien sind noch offen“, so Christian Freidank. Überraschungen seien also nicht ausgeschlossen. Gleichzeitig herrscht im bestehenden Team große Kontinuität. Gäde betont: „Aktuell sind keine Abgänge geplant oder absehbar.“ Der Stamm bleibt also erhalten – eine wichtige Grundlage für das Saisonziel. „Der Kader steht soweit stabil, und wir sind froh, die Jungs zusammenzuhalten.“

Teamgeist statt Einzelkönner

Die Philosophie in Premnitz ist klar: Der Erfolg soll über den kollektiven Einsatz kommen. „Wir können nur über mannschaftliche Geschlossenheit erfolgreich sein“, sagt Christian Freidank. Der TSV setzt auf Zusammenhalt und das gemeinsame Arbeiten auf dem Platz. Dabei sind auch individuelle Qualitäten gefragt – aber eingebettet ins große Ganze. „Jeder Spieler muss seine individuellen Qualitäten in den Dienst der Mannschaft stellen.“

Fokus auf Klassenerhalt

Trotz der Zuversicht aus der Vorbereitung gibt man sich in Premnitz realistisch. Konstantin Gäde formuliert das Ziel unmissverständlich: „Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt.“ Früh soll die nötige Punktzahl erreicht werden, um Sicherheit zu gewinnen. Gleichzeitig denkt man über den Tag hinaus: „Wir wollen frühzeitig die nötigen Punkte holen und uns kontinuierlich weiterentwickeln.“

Klare Favoriten – aber kein Respekt erstarren

Die Konkurrenz um den Titel ist aus Sicht von Christian Freidank eindeutig: „Perleberg und Babelsberg 74.“ Der TSV selbst möchte sich nicht mit den Topteams messen, sondern solide punkten. Die Favoritenrolle überlässt man anderen – umso mehr zählt im Abstiegskampf der eigene Weg.

Kapitän mit Vorbildfunktion

Für die notwendige Stabilität auf dem Platz sorgt ein vertrautes Gesicht: Maximilian Teschner bleibt der Kapitän. Konstantin Gäde hebt seine Qualitäten hervor: „Er war bereits in der letzten Saison der Kapitän, er ist ein Führungsspieler auf und neben dem Platz.“ Vertrauen und Vorbildfunktion spielen eine zentrale Rolle: „Er lebt den Teamgedanken vor.“

Herausforderung bleibt groß

Der TSV Chemie Premnitz geht mit realistischen Erwartungen und viel Zusammenhalt in die Saison der Landesklasse West. Die junge Truppe soll über Teamgeist und harte Arbeit den Klassenerhalt sichern. Mit Teschner als Anführer, engagierten Trainern und motivierten A-Jugendlichen hat der TSV eine stabile Basis gelegt. Doch klar ist auch: Die Herausforderung bleibt groß – und der Weg zum Ziel verlangt hohe Disziplin.