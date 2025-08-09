"Es sind noch zwei Zugänge geplant, die Qualität haben"

Im FuPa-Teamcheck spricht Co-Trainer Michael Löffler vom Schönower SV über die abgelaufene Vorbereitung, die Verpflichtung neuer Spieler, geplante Transfers und die sportlichen Ziele in der Landesliga Nord. Er schildert offen die Herausforderungen, die der Verein meistern muss, und beschreibt, welche Stärken das Team auszeichnen.

Vorbereitung mit vielen Hindernissen Die vergangenen Wochen waren für den Schönower SV alles andere als einfach. „Wie auch bei anderen Vereinen war die Vorbereitung nicht ganz einfach, da durch Urlaub, Arbeit und Verletzung ein Teil der Spieler nur teilweise oder kaum zum Training kommen konnte“, erklärt Michael Löffler. Für einen Verein mit ohnehin kleinerem Kader sei das eine besondere Belastung gewesen. Die eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten führten dazu, dass nur wenige Testspiele absolviert werden konnten.

Gezielte Verstärkungen für alle Mannschaftsteile Um den Kader für die kommende Spielzeit zu rüsten, verpflichtete der Verein vier Neuzugänge. Besonders dringlich war die Torwartposition. „Durch den Abgang eines unserer Torhüter mussten wir reagieren und konnten einen erstklassigen Ersatz aus Torgelow für uns gewinnen“, berichtet Löffler über die Verpflichtung von Adrian Kaczmarek. Seine Leistungen im Training und in den Testspielen hätten bereits gezeigt, dass er eine echte Verstärkung ist und der Mannschaft Stabilität verleihen wird.

Trotz dieser Widrigkeiten habe die Mannschaft in den Einheiten überzeugt. „Die jeweils anwesenden Spieler haben die Belastung jedoch gut angenommen“, betont der Co-Trainer. Ein positiver Meilenstein war zudem ein Trainingslager. „Erstmals nach Jahren wurde auch ein Trainingslager durchgeführt“, sagt Löffler. Für den Zusammenhalt und die Vorbereitung auf die Saison sei das von großem Wert gewesen.

Im defensiven Mittelfeld musste eine zentrale Lücke geschlossen werden, die durch den Wechsel des bisherigen Führungsspielers Oliver Boche auf die Trainerbank entstanden war. „Die Gespräche mit Mateusz, der auch in Deutschland arbeitet, waren letztlich zielführend“, sagt Löffler über Mateusz Nagaj. Er solle das defensive Mittelfeld verstärken und die Mannschaft in dieser wichtigen Zone stabilisieren.

Mit Moritz Appelt stieß zudem ein junger Spieler aus der Kreisoberliga zum Team. „Ein junger Spieler, der aus der Kreisoberliga von sich aus den Wunsch hatte, den Sprung zu wagen“, beschreibt Löffler den Transfer. Dass er über freundschaftliche Kontakte zu vielen Spielern verfüge, erleichtere ihm die Eingewöhnung. „Er wird noch einige Zeit brauchen, sich an die höhere Belastung und das Niveau zu gewöhnen, ist aber lern- und einsatzwillig.“

Die Defensive erhält zusätzliche Variabilität durch Luca Flemming. „Ein junger Spieler, der schon längere Zeit auf dem Zettel beim SSV stand“, so Löffler. Er sei gut ausgebildet und vielseitig im Abwehrbereich einsetzbar. „Aufgrund eines Auslandsjahres muss er den Trainingsrückstand noch aufholen.“

Zwei weitere Transfers in Aussicht

Die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. „Es sind noch zwei Zugänge geplant, die auf jeden Fall die Qualität haben, sofort die Mannschaft zu verstärken“, kündigt Löffler an.

Keine Abgänge – aber veränderte Einsatzzeiten

Verlassen wird den Schönower SV voraussichtlich niemand mehr. „Grundsätzlich deuten sich keine Abgänge an“, so Löffler. Allerdings könne sich die Rollenverteilung innerhalb der Mannschaft verschieben: „Möglicherweise werden die Einsatzzeiten einiger älterer Spieler geringer ausfallen als in der Vergangenheit.“

Stärken im Teamgeist und der Einsatzfreude

Unabhängig von personellen Fragen sieht Löffler klare sportliche Qualitäten: „Die mannschaftliche Geschlossenheit und Einsatzfreude und auch das grundsätzliche fußballerische Rüstzeug sind Stärken der Truppe.“ Diese Eigenschaften könnten in einer schwierigen Saison entscheidend sein.

Saisonziel: Klassenerhalt und Entwicklung

Die Zielsetzung ist realistisch und auf langfristigen Erfolg ausgerichtet. „Im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften ist uns bewusst, dass wir bei der Schwere der Liga, den ungünstigen demografischen Bedingungen in der Uckermark und eines kleinen Budgets sicherlich gegen den Abstieg kämpfen müssen“, erklärt Löffler. Trotzdem gehe es nicht nur um den reinen Klassenerhalt. „Ziel ist jedoch vornehmlich, die Mannschaft insgesamt in vielerlei Hinsicht und für die Zukunft weiterzuentwickeln und noch attraktiver für junge Spieler aus unserem Bereich zu machen.“

Harter Titelkampf an der Spitze

Die Favoritenrolle in der Liga sieht Löffler klar verteilt. „Es wird sicher ein harter Kampf von mehreren Mannschaften um den Titel“, sagt er. Neben den Teams, die in der vergangenen Saison vorn platziert waren, rechnet er besonders mit drei Klubs: „Bernau, Eberswalde und insbesondere Viktoria Potsdam, gegen die wir im Pokalspiel letztes Jahr viel Lehrgeld zahlen mussten, werden um die Meisterschaft spielen.“

Kapitän noch nicht bestimmt

Offen ist derzeit noch, wer die Mannschaft in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld führen wird. „Eine endgültige Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen“, erklärt Löffler.

Das Trainerteam besteht in dieser Spielzeit aus Trainer Oliver Boche und Co-Trainer Michael Löffler – gemeinsam wollen sie den Schönower SV in einer herausfordernden Landesliga-Saison stabilisieren und zukunftsfähig aufstellen.