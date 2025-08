"Es sind keine weiteren Zugänge geplant, Kader ist breit aufgestellt"

Positive Eindrücke in der Vorbereitung

Trainer René Dittmer zeigt sich mit dem Verlauf der Sommervorbereitung sehr zufrieden. „Bisher lief die Vorbereitung sehr gut. Alle Spieler haben gut mitgezogen“, resümiert der Coach der zweiten Mannschaft des TuS 1896 Sachsenhausen. Damit schafft das Team eine stabile Grundlage für die bevorstehende Saison in der Landesklasse Nord.

Auch die Neuzugänge haben bislang einen guten Eindruck hinterlassen. „Alle Neuzugänge haben sich gut integriert und gezeigt, dass sie uns weiterhelfen werden“, lobt Dittmer das neue Personal. Allerdings muss er in den kommenden Monaten auf zwei neue Hoffnungsträger verzichten: Ole Ernst und Paul Haase sind langzeitverletzt und werden erst im Laufe der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen.

Keine weiteren Transfers geplant

Mit Blick auf den aktuellen Kader zeigt sich Dittmer zufrieden – personelle Nachbesserungen sind nicht vorgesehen. „Es sind keine weiteren Zugänge geplant. Der Kader ist breit aufgestellt“, betont der Trainer. Damit scheint der TuS II gut gerüstet in die neue Spielzeit zu starten.

Eingespielter Kern als Erfolgsfaktor

Die Stärken seines Teams sieht Dittmer vor allem in der Struktur und im Miteinander. „Das Team kommt über seine Geschlossenheit und Erfahrung. Der Kern kennt sich seit Jahren und weiß, was es benötigt, um in der Liga zu bestehen.“ Die eingespielte Achse und das gewachsene Vertrauen innerhalb der Mannschaft sollen zum entscheidenden Faktor in der Landesklasse Nord werden.

Zweistelliges Ziel und Fokus auf Ausbildung

Trotz der großen Ausgeglichenheit in der Liga formuliert der Coach ein klares Ziel: „Wir wollen möglichst unter die ersten 10 der Liga.“ Zugleich bleibt das große übergeordnete Ziel bestehen: „Primäres Ziel ist es, wie immer, Spieler für die erste Mannschaft in der Brandenburgliga auszubilden.“ Der Unterbau soll also weiterhin als verlässliche Plattform zur Entwicklung von Talenten dienen.

Starke Konkurrenz an der Spitze

In Sachen Meisterschaft sieht Dittmer ein Trio in der Favoritenrolle: „Strausberg, Schönow und Velten werden vorne mitspielen.“ Die Konkurrenz ist groß, die Leistungsdichte hoch – Überraschungen in der Liga sind daher nicht ausgeschlossen.

Identifikationsfigur Gliem bleibt Kapitän

Benjamin Gliem führt die Mannschaft weiterhin als Kapitän an. Für Dittmer eine selbstverständliche Entscheidung: „Kein Spieler im Verein repräsentiert den TuS so wie er. Er lebt den Verein und bringt wertvolle Erfahrung ins Team.“ Gliem ist damit nicht nur auf dem Platz eine zentrale Figur, sondern auch emotionaler Fixpunkt der Mannschaft.

Fundament für neue Spielzeit

Der TuS 1896 Sachsenhausen II geht mit viel Stabilität, einem gewachsenen Gerüst und klarer Zielsetzung in die neue Saison. René Dittmer setzt auf Erfahrung, Eingespieltheit und die konsequente Ausbildung junger Talente – ein Weg, der sich bereits in der Vergangenheit bewährt hat und auch in der neuen Spielzeit das Fundament bilden soll.