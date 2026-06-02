Der SV Rotenberg hat am 29. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 seine Aufgabe beim Tabellenletzten VfR Dostluk Osterode erfüllt und einen deutlichen 4:0-Erfolg eingefahren. In einer Partie, die für die Gäste von großer Bedeutung war, sorgte vor allem Andre Diederich mit einem Dreierpack für klare Verhältnisse.

Gleichzeitig richtete er unmittelbar nach dem Spiel anerkennende Worte an den Gegner. Trotz der schwierigen sportlichen Situation habe sich Osterode keineswegs aufgegeben. „Als Erstes aber auch erstmal ein Kompliment an den Gegner. Sie sind eigentlich schon abgestiegen und haben trotzdem eine super Moral gehabt und haben es uns alles andere als leicht gemacht.“

Entsprechend erleichtert fiel das Fazit von Rotenbergs Co-Trainer Pascal Bigalke aus. „Es sind extrem wichtige Punkte, die wir einfahren konnten.“

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste durchaus vielversprechend. Bereits in der siebten Minute brachte Andre Diederich den SV Rotenberg mit 1:0 in Führung. Dennoch entwickelte sich in der Folge kein ruhiger Nachmittag für die Gäste. „Wir waren gerade in der ersten Halbzeit sehr nervös und haben viele leichte Ballverluste gehabt“, erklärte Bigalke.

Trotz der frühen Führung gelang es Rotenberg zunächst nicht, die Begegnung entscheidend zu kontrollieren. Der VfR Dostluk Osterode hielt dagegen und machte es den Gästen schwerer, als es der Tabellenstand vermuten ließ.

Erst nach dem Seitenwechsel trat Rotenberg deutlich entschlossener auf. „Im zweiten Durchgang waren wir deutlich zielstrebiger.“

Die verbesserte Herangehensweise machte sich schließlich auch auf der Anzeigetafel bemerkbar. Zunächst erhöhte erneut Andre Diederich in der 72. Minute auf 2:0. Mit dem zweiten Treffer des Angreifers war eine wichtige Hürde genommen.

In der Schlussphase wurde das Ergebnis dann noch deutlicher. Luca Schulze traf in der 85. Minute zum 3:0, ehe Andre Diederich nur drei Minuten später seinen dritten Treffer des Tages erzielte und den 4:0-Endstand herstellte.

Trotz des klaren Ergebnisses sah Bigalke auch Verbesserungspotenzial bei seiner Mannschaft. „Wir haben unsere Chancen oft nicht konsequent genutzt.“

Am Ende überwog jedoch die Freude über drei weitere Punkte im Saisonendspurt. In einer Phase, in der jeder Zähler an Bedeutung gewinnt, setzte der SV Rotenberg ein wichtiges Zeichen und hielt seine Hoffnungen am Leben.

Wie wertvoll der Sieg letztlich sein wird, darüber wollte der Co-Trainer unmittelbar nach dem Schlusspfiff noch nicht spekulieren. „Schauen wir mal, was der Sieg am Ende wert ist.“