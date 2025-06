Toptransfer: Didier Nguelefack (M.) mit dem Sportlichen Leiter Denis Hartmann (l.) und Trainer Vincenzo Contento. – Foto: FCA

„Es sind einige Power-Fußballer dabei" - FC Aschheim muss 13 Neuzugänge integrieren Wechsel in Bezirksliga Ost

Nach drei Spielzeiten am Stück in der Nord-Staffel starten die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim in der Gruppe Ost in die kommende Saison. Und sie tun dies mit einem komplett umgekrempelten Kader: Acht Abgängen stehen 13 Neuzugänge gegenüber, Trainer Vincenzo Contento stehen Stand jetzt über 30 Akteure zur Verfügung.