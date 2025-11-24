Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Marius Wernet von den SF Elzach-Yach – Foto: Daniel Thoma
Es sind derzeit ganz wichtige Wochen für die SF Elzach-Yach
Für Kevin Maier und seine Mannschaft steht das nächste richtungsweisende Spiel an.
Der Fußball-Verbandsligist SF Elzach-Yach schöpft im Abstiegskampf neue Hoffnung. Für Kevin Maier und seine Mannschaft steht das nächste richtungsweisende Spiel an.
Die Bedeutung des 5:2-Heimerfolges gegen den SV Linx war Kevin Maier anzumerken. "Es war auf dem Kunstrasenplatz eher ein Kick-and-Rush-Spiel. Klar, war der Sieg enorm wichtig", so der Trainer der SF Elzach-Yach. Mit nun elf Zählern hat seine Mannschaft den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze wieder hergestellt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.