Es sind derzeit ganz wichtige Wochen für die SF Elzach-Yach

Die Bedeutung des 5:2-Heimerfolges gegen den SV Linx war Kevin Maier anzumerken. "Es war auf dem Kunstrasenplatz eher ein Kick-and-Rush-Spiel. Klar, war der Sieg enorm wichtig", so der Trainer der SF Elzach-Yach. Mit nun elf Zählern hat seine Mannschaft den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze wieder hergestellt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.