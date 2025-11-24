 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Marius Wernet von den SF Elzach-Yach
Marius Wernet von den SF Elzach-Yach – Foto: Daniel Thoma

Es sind derzeit ganz wichtige Wochen für die SF Elzach-Yach

Für Kevin Maier und seine Mannschaft steht das nächste richtungsweisende Spiel an.

Verlinkte Inhalte

VL Südbaden
Elzach-Yach

Der Fußball-Verbandsligist SF Elzach-Yach schöpft im Abstiegskampf neue Hoffnung. Für Kevin Maier und seine Mannschaft steht das nächste richtungsweisende Spiel an.

Die Bedeutung des 5:2-Heimerfolges gegen den SV Linx war Kevin Maier anzumerken. "Es war auf dem Kunstrasenplatz eher ein Kick-and-Rush-Spiel. Klar, war der Sieg enorm wichtig", so der Trainer der SF Elzach-Yach. Mit nun elf Zählern hat seine Mannschaft den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze wieder hergestellt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 024.11.2025, 18:35 Uhr
Lukas Karrer (BZ)Autor