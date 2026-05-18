"Es sind alle Dämme gebrochen, wir haben ausgiebig gefeiert"

– Foto: VfR Sulz

Der VfR Sulz hat sich vorzeitig die Krone in der Bezirksliga Nordschwarzwald aufgesetzt. Mit einer Bilanz von 59 Punkten nach 27 Partien ist das Team von der Tabellenspitze nicht mehr zu verdrängen. Das Trainerduo Philipp Rumpel und Domenico Mosca führte die Mannschaft mit einer geschlossenen Kollektivleistung zum Erfolg, der nach dem Erreichen der mathematischen Gewissheit im heimischen Sportheim gebührend gefeiert wurde. Zudem richtet sich der Blick des Vereins auf die kommenden Aufgaben in der Landesliga.

Der Moment der endgültigen Bestätigung löste beim VfR Sulz tiefe Emotionen aus. Mit einem Vorsprung von zehn Punkten auf den direkten Verfolger, die Sportfreunde Gechingen, ist der Titel drei Spieltage vor dem Ende der regulären Runde fixiert. „Nachdem offiziell bestätigt worden ist, dass wir Meister sind, sind alle Dämme gebrochen und wir haben noch auf dem Feld ausgiebig gejubelt und gefeiert. Danach sind wir nach Sulz ins Sportheim gegangen und haben dort unsere Feier fortgesetzt“, schildert Trainer Philipp Rumpel gegenüber FuPa die ausgelassenen Szenen unmittelbar nach dem Titelgewinn.

Eine überraschende Entwicklung weit über dem Saisonziel

Dabei hatten die Verantwortlichen vor dem ersten Spieltag keineswegs mit dem ganz großen Wurf im Meisterrennen gerechnet, da die Prioritäten zunächst anders gesetzt waren. Mit 17 Siegen, acht Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen übertraf die Mannschaft die eigenen Erwartungen deutlich. „Nein, damit haben wir nicht gerechnet. Aber wir wussten, dass wir einen starken Kader haben. Im Gegensatz zur letzten Saison haben wir ein paar Dinge verändert, was Früchte getragen hat. Ganz wichtig war natürlich auch, dass wir alle so gut wie verletzungsfrei geblieben sind. Unser Saisonziel war es natürlich ganz klar, nichts mit dem Tabellenkeller zu tun zu haben und so schnell wie möglich die 45 Punkte zu erreichen“, erklärt Trainer Domenico Mosca.

Die genutzte Chance als entscheidender Impuls

Der Weg zum Titel war eng mit der jüngeteren Vorgeschichte des Vereins verknüpft. Das Bewusstsein um die unerwartete sportliche Gelegenheit schweißte das Gefüge über Monate hinweg zusammen und lieferte die nötige Motivation für die Spitzenposition. „Der ausschlaggebende Punkt war in unseren Augen ganz klar, dass jeder im Team wusste, dass wir noch eine Chance bekommen hatten, um in der Bezirksliga spielen zu dürfen. Als Team hatten wir einen ganz klaren Plan, den wir bis dato Woche für Woche durchgezogen haben – und der aufgegangen ist“, analysiert Philipp Rumpel den entscheidenden Faktor für den meisterlichen Erfolg.

Blinde Vertrautheit und unerschütterlicher Glaube

Dass der VfR Sulz mit 78 erzielten Treffern die torgefährlichste Offensive der Liga stellt und defensiv 42 Gegentore zuließ, liegt an einer über Jahre gewachsenen Struktur innerhalb des Kaders. Die Spieler vertrauen auf ihre gemeinsamen Automatismen und die mentale Festigkeit bis in die Schlussminuten. „Unsere Stärken sind, dass viele im Team schon seit der Jugend zusammen spielen und sich blind verstehen. Ein weiterer Punkt ist der Mix aus Offensivpower und dem Willen, gemeinsam das eigene Tor zu verteidigen. Und dass man den VfR niemals abschreiben sollte, bis der Schiri abpfeift“, hebt Domenico Mosca die Qualitäten der Mannschaft hervor.

Ein entspannter Kulturausflug als verdiente Belohnung

Bevor das Team die neuen sportlichen Herausforderungen in der kommenden Saison angehen wird, steht für den Landesliga-Aufsteiger die traditionelle Belohnung für eine kräftezehrende Spielzeit auf dem Programm. Die Planungen für die Reise stehen bereits fest. „Ja, da haben wir einen Kulturausflug nach Mallorca gebucht – ganz entspannt also“, verrät Philipp Rumpel mit Blick auf die anstehende Abschlussfahrt der Mannschaft, bei der die Feierlichkeiten fortgesetzt werden.

Mit Euphorie und Schwung in die höhere Spielklasse

Der Schritt nach oben wird vom gesamten Verein mit großer Entschlossenheit vollzogen, da sich die Mannschaft die sportliche Beförderung durch die gezeigten Leistungen über bislang 27 Spieltage hinweg redlich verdient hat. Auf die Frage nach dem Aufstieg entgegnet Domenico Mosca voller Vorfreude: „Ja, ganz klar: Wenn man so eine Saison spielt, verdient man es, eine Klasse höher zu spielen. Den Schwung und die Euphorie nehmen wir mit in die neue Saison.“

Personelle Kontinuität und ein einzelner Abgang

Die Kaderplanungen für die neue Umgebung laufen im Hintergrund bereits, wobei der Verein auf eine hohe Kontinuität setzen kann. Während die Sportfreunde Gechingen mit einer Bilanz von 14 Siegen, sieben Unentschieden und sechs Niederlagen (70:38 Tore) das Nachsehen haben, bleibt das Grundgerüst des Meisters fast vollständig beisammen. „Wir haben mit Jonathan Siegel einen fixen Abgang. Der Rest des Teams bleibt bestehen. Einige Neuzugänge sind auch schon fix und eventuell klingelt nach dem Aufstieg das Telefon noch das eine oder andere Mal“, erläutert Philipp Rumpel den aktuellen Stand des Kaders.

Verdiente Regeneration vor der Definition neuer Ziele

Für die kommende Spielzeit 2026/2027 verzichtet die sportliche Leitung derzeit noch auf konkrete Vorgaben oder Kampfansagen. Zunächst gilt es, die verbleibenden Aufgaben der aktuellen Runde ordnungsgemäß zu absolvieren. „Wir versuchen, die letzten Spiele noch zu Ende zu bringen, und gönnen uns erst mal den Urlaub, den wir uns verdient haben. Danach werden wir gestärkt zurückkommen und unsere Ziele zusammen festlegen“, blickt Domenico Mosca abschließend voraus.