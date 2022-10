Es rumort beim FC Ebersberg: Führung will „zeitnah“ reagieren – Pokalspiel abgesagt Kreisklassist auf Talfahrt

Der FC Ebersberg kommt in der laufenden Spielzeit einfach nicht auf die Beine. Die Niederlage am Sonntag gegen Parsdorf war bereits die fünfte Pleite in Serie. Der Tabellenvorletzte ging dabei erstmals in dieser Saison mit 1:0 in Führung, konnte am Ende jedoch trotzdem nichts Zählbares mitnehmen. „Einige sind sich dem Ernst der Lage trotz der Tabellensituation noch nicht so richtig bewusst. Obwohl wir unten drin stehen, wollen wir es teilweise viel zu schön und kompliziert machen. Das ist Einstellungssache“, kritisiert FCE-Spielertrainer Dominik Pries.