„Es riecht nach Oberliga“: D/A II feiert den souveränen Aufstieg

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D/A II ist in der Landesliga nach einem Sieg gegen Schneverdingen uneinholbar und feiert Titel und Aufstieg. Der D/A-Präsident nimmt für die Oberliga schon Wetten an.

Ein paar Sektkorken knallen. Teamchef Benjamin Zielke schreit in der Jubeltraube seine Freude heraus. „Riecht ihr das, Männer? Das riecht nach Oberliga“, ruft er seinen Spielern zu. Jahrelange Arbeit habe der Verein hinter sich. Viel Kraft investiert. Die Spieler singen im Chor „Oberliga, Oberliga“ - und duschen mit dem Sekt.

D/A feiert ausgelassen nach dem Abpfiff. Die zweite Drochterser Mannschaft hat am Sonntagnachmittag den TV Jahn Schneverdingen mit 3:0 geschlagen. Der Sieg beschert den Kehdingern den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Oberliga.

Gooßen wettet auf den Klassenerhalt

Vereinspräsident Rigo Gooßen greift im Kehdinger Stadion nach dem Mikrofon. Als „sensationell“ bezeichnet er die Leistung der Mannschaft. „Ihr habt Geschichte geschrieben“, ruft er dem Team und den Zuschauern auf der Tribüne zu. Und Gooßen würde sogar Wetten eingehen.

Es werde schwer werden in der Oberliga. „Aber D/A steht in der nächsten Saison auf jeden Fall über dem Strich“, sagt Gooßen. Die Landesliga-Saison ist noch nicht einmal beendet, da ruft der Präsident schon das Ziel für die Oberliga-Spielzeit aus.

D/A hat jetzt 17 Punkte Vorsprung

D/A hat am 26. von 30 Spieltagen seinen ersten Matchball verwandelt. Mit jetzt 17 Punkten Vorsprung ist die Mannschaft nicht mehr einholbar. Schneverdingen ist am Sonntag ein dankbarer Gegner. Nach einer Gelb-Roten Karte für den TV Jahn hat D/A in der zweiten Halbzeit leichtes Spiel.

Drei Minuten nach der Pause verzeichnet D/A bereits drei Torabschlüsse. Jan-Miklas Steffens, Dennis Grooten und Nick Dehde scheitern. Ein Eckball in der 60. Minute bringt D/A II die Meisterschaft ganz nahe.

Das sind die Tore zur vorzeitigen Meisterschaft

Dennis Grooten hält seinen Kopf rein. D/A II feiert noch verhalten. Beim 2:0 vier Minuten später sieht das Ganze schon weitaus euphorischer aus. Tanju Gülüm krönt seinen Sololauf mit einem perfekten Heber über Michel Voß. Von Schneverdingen kommt keine Gegenwehr mehr. Außerdem hat der Gegner Pech.

Nach einem unglücklichen Handspiel im Strafraum versenkt André Ferreira Ribeiro in der 75. Minute den Elfmeter zum 3:0. Dann beginnen die verdienten Lobeshymnen.



D/A verwandelt den ersten Matchball souverän

Vor dem Anpfiff machte Teamchef Benjamin Zielke sogar noch weiter auf Understatement. Gegen Schneverdingen habe seine Mannschaft selten gut ausgesehen. Außerdem fehle Leistungsträger Kevin Ingreso nach der fünften Gelben Karte. Vorbereitet für eine etwaige Meister- oder Aufstiegsfeier sei nichts. In der Vergangenheit war D/A II mit Zurückhaltung gut gefahren. „Wir schauen nicht auf die anderen“, sagt Zielke.

Seine Mannschaft spielt den ersten Matchball aber ganz souverän aus. Die Party soll dann beim letzten Heimspiel gegen Celle steigen. Und mit dem Bezirkspokalfinale gegen Bardowick steht dann das letzte Highlight der Saison an.