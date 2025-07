Es reichte nur zu Achtungserfolgen: Der FC Emmering II steigt in die B-Klasse ab

Auch wenn Emmerings Zweite den Weg aus der A-Klasse antreten musste, ist von Trübsal keine Spur. In der B-Klasse will das Team wieder angreifen.

Emmering – Erstmals war der FC Emmering im Vorjahr in die Buchstabenliga abgestiegen. Der fast schon historische Sturz der ersten Mannschaft war in letzter Konsequenz die Ursache, dass eine Saison später nun auch die Zweitvertretung eine Klasse nach unten rutschte. „Es war von Anfang an mit unserer Zweiten eine personell enge Sache“, blickt der seit einem Jahr als sportlicher Leiter amtierende Fabian Mühlbauer auf den Beginn der Saison 2024/25 zurück.

Zwar hatte man knapp zehn Spieler aus der damals aufgelösten Spielgemeinschaft mit dem ASV Biburg gewinnen können. Doch etliche andere Kicker wurden in die erste Mannschaft hochgezogen. Kein leichter Anfang also für den bis Oktober an der Seitenlinie stehenden Trainer Oliver Laubenstein, für den nach acht Spielen aber schon wieder Schluss war. Ein Sieg und ein Remis, das war bei gleichzeitig sechs Niederlagen zu wenig. „Wir hatten vor allem am Anfang unbefriedigende Ergebnisse“, fasst Emmerings Fußballchef diese Phase zusammen.

Spielertrainer belebt Mannschaft

Mit dem dann installierten Spielertrainer Tobias Schwarz stabilisierte sich Emmerings junge Truppe ein wenig. Gegen Ende der Saison gelangen sogar einige respektable Ergebnisse. Den SV Haspelmoor besiegte die FCE-Reserve auf dessen Platz mit 6:1. Fast noch respektabler war das torlose Unentschieden beim Aufstiegskandidaten SV Althegnenberg. Auch das spektakuläre 5:5 gegen Maisachs Zweitvertretung passt in diese Reihe.

Allerdings streuten Emmerings Kicker immer wieder Ergebnisse ein, die sich dann in der Endabrechnung schmerzlich bemerkbar machten. „Dass wir zu Hause gegen Prittriching II verloren haben, war der Knackpunkt“, meint Mühlbauer zur Niederlage gegen den direkten Konkurrenten. Zumal man sich gegen den gleichen Kontrahenten bereits in der Vorrunde mit einem torlosen Unentschieden hatte begnügen müssen.

Neustart in der B-Klasse

In der B-Klasse will Emmerings zweite Garnitur nun erst einmal durchschnaufen, allerdings mit einem gewissen Ehrgeiz. „In der oberen Tabellenhälfte wollen wir schon landen“, betont Mühlbauer. Mit vier ersten Mannschaften bekommt es da der FCE in dem Zwölferfeld zu tun: Mitabsteiger Grün-Weiß Gröbenzell, SV Mammendorf, BVTA Fürstenfeldbruck und VSST Günzhofen. Er sei aber froh, den starken Jesenwangern aus dem Weg gehen zu können.

Mühlbauer ist guter Dinge, dass man mit der „Zweiten“ eine solide und sorgenlose Saison 2025/26 spielen kann. Den Hauptgrund sieht er in Tobias Schwarz – der Spielertrainer, dem man trotz des Abstieges in Emmering weiter das Vertrauen schenkt. „Schwarz ist so etwas wie ein Mutmacher für dieses junge Team“, sagt Mühlbauer. (Hans Kürzl)