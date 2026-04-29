Es reicht wieder nicht zu drei Punkten...

Die erste Möglichkeit des Spiels hatte Walldorf nach zwölf Minuten, Wozniza hatte aus 20 Metern einfach mal abgezogen und Jäckel musste sich ganz lang machen, um den Schuss zu entschärfen. Kurz darauf verfehlte Rothe den Ball nach einer Eingabe nur knapp. Aufregung nach einer Viertelstunde, als sich Walldorfs Richter und Möhring sowie Zarschler um den Ball rangelten und die Heimzuschauer ein Handspiel Richters gesehen haben wollten. Die Pfeife von Schiri Stöber jedoch blieb stumm. Walldorf lud Gospenroda weiter zu Chancen ein, nach knapp einer halben Stunde flankte Scheuch von links nach innen und Spieß nahm den Ball freistehend volley, er ging sehr knapp über die Querlatte. Danach die Walldorfer Führung. Jobst schickte einen hohen Ball in Richtung Jäckel, der unsicher wirkte und den Ball nicht unter Kontrolle bekam. Friedel versuchte es per Hacke, doch Kost vollendete die Situation mit seinem elften Saisontreffer. Der Sekundenzeiger hatte noch keine Umdrehung gemacht, da schlugen die Gastgeber zurück. Ballverlust Walldorfs im Mittelfeld, ein immer öfter vorkommendes Problem, und dann ging es ganz schnell: Elsner wurde über rechts geschickt und ließ Möhring keine Chance. Kurz darauf verfehlte Köhl per Kopfball nach einer Ecke das Walldorfer Tor nur knapp. Kurz vor der Pause ein weiter Einwurf von Röhrig, ein Abwehrspieler verlängerte den Ball unfreiwillig vor das eigene Tor und Walldorfs Friedel stieg am höchsten, um in „Uwe Seeler- Manier“ mit dem Hinterkopf den Ball ins lange Eck über Jäckel hinweg ins lange Eck zu befördern. Doch Duplizität der Ereignisse, denn die Walldorfer Freude hielt nicht lange: keine zwei Minuten der erneute Ausgleich! Wieder Steilpass, vom Mittelfeld ausgehend, diesmal auf Rothe. Der stellt mit dem 2:2 den Pausenstand her.

Was ging noch für beide Teams im zweiten Durchgang? Die erste Chance hatten die Gastgeber mit Zarschler, auch hier musste Walldorfs Keeper Möhring sein ganzes Können zeigen, um den Ball abzuwehren. Doch danach verflachte die Partie zusehends. Unnötige Ballverluste auf beiden Seiten prägten das Geschehen. Auch wurden die Zweikämpfe der Hausherren unsauberer, was insgesamt drei Verwarnungen nach sich zog. Walldorf hatte das schon im ersten Durchgang hinter sich, sogar für das Anfragen der verbleibenden Spielzeit bekam z.B. Friedel den gelben Karton… Es schien, als wollte kein Team den entscheidenden Fehler machen, denn die Zeit lief und es war nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Tormöglichkeiten für beide gab es in der Zwischenzeit praktisch keine. Doch dann lief der eingewechselte Kehr allein auf Möhring zu, der Ball indes ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Die Zuschauer beider Lager schaukelten sich bis zum Ende immer wieder in Kommentaren zu Schiedsrichterentscheidungen hoch, konnten aber die durchwachsene Spielleitung Stöbers auch nicht ändern. Der nämlich hatte dann auch genug und pfiff ohne Nachspielzeit, die es durchaus gegeben hätte, pünktlich nach 90 Minuten ab.