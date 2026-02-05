Es reicht nicht: Warum Schweinfurt wieder in die Regionalliga muss Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Jahn Regensburg ist der Schweinfurter Abstieg so gut wie besiegelt von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

Nicht zu fassen: Die Schweinfurter nach der desillusionierenden Heimpleite gegen Regensburg. – Foto: Imago Images

Die leise Hoffnung auf ein Wunder war schon noch da: Der 1. FC Schweinfurt 05 war in der 3. Liga gut aus der Winterpause gekommen. Auf den 2:0-Heimsieg gegen Viktoria Köln folgte ein sehr ansprechendes Auswärtsspiel bei Tabellenführer Energie Cottbus, das nur knapp mit 1:2 verloren ging. Zwei Auftritte, die aus grün-weißer Sicht Hoffnung gaben.

Das Schnüdel-Kalkül: Ein Heimsieg gegen die 2026 punkt- und torlos gestarteten Regensburger und vielleicht würde dann doch noch etwas gehen in Sachen Klassenerhalt. Gute 90 Minuten später muss man konstatieren: Aus, vorbei. Es reicht einfach nicht. In den entscheidenden Momenten sind die Unterfranken nicht zur Stelle.

Victor Kleinhenz (li.) war nach der enttäuschenden 0:1-Heimpleite gegen den Jahn bedient. – Foto: Ryan Evans







Die Schnüdel enttäuschten auf ganzer Linie gegen einen wahrlich alles andere als starken SSV Jahn. Auch in Überzahl - Jahn-Akteur Felix Strauss sah nach einer guten Stunde glatt Rot - fiel den 05ern herzlich wenig ein. Chance vertan! Gästecoach Michael Wimmer meinte nach der Partie auf der Pressekonferenz vielsagend: "Es war nur wichtig zu gewinnen. Wie, das war scheißegal." Ein sichtlich geknickter und schwer enttäuschter Schnüdel-Coach Victor Kleinhenz gab zu Protokoll: "Leider eine verdiente Niederlage für uns. Ich bin vor allem mit unserer ersten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden. Wir wussten, dass wir auf einen Gegner treffen, der verunsichert ist und einen gewissen Druck verspürt." Der 34-Jährige bemängelte vor allem fehlende Intensität bei seiner Elf - ein No-Go nicht nur im Abstiegskampf. Bezeichnend auch: In der Nachspielzeit hätte Manuel Wintzheimer zumindest einen Punkt noch sichern können, brachte aber aus wenigen Metern Torentfernung den Ball nicht im Kasten unter und scheiterte an Jahn-Keeper Felix Gebhardt. Phasenweise, oder besser gesagt in einigen Spielen können die Schweinfurter das geforderte Niveau in der 3. Liga erreichen, aber der FC 05 schafft es schlicht nicht, konstant zu punkten. Ergo: Es reicht einfach nicht. Diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison.



Und so können spätestens jetzt bei den Schweinfurtern die Planungen für die kommende Spielzeit beginnen - für die Regionalliga Bayern. Die Gegner heißen dann wieder Aubstadt und Buchbach statt 1860 München oder Hansa Rostock. Wie sich die Schnüdel dann personell aufstellen werden und ob Cheftrainer Victor Kleinhenz auch im Fall des Abstiegs bleibt? Das wird spannend zu beobachten sein.