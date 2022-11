„Es reicht momentan nicht“: SV Pullach baut auf positive Aspekte Nach zwei Unentschieden in Folge

Pullach – Dass man durch das 2:2 gegen die SpVgg Landshut und den SSV Eggenfelden beide Male immerhin gegen ein Team aus dem vorderen Tabellendrittel punkten konnte, gerät dabei fast in den Hintergrund. „Man muss ganz klar sagen, dass es momentan nicht reicht, auch wenn wir viele Sachen gut machen. Aber einige Sachen machen wir eben nicht so gut, sonst würden wir gewinnen“, lautet die Schlussfolgerung von Fabian Lamotte nach den beiden Unentschieden und vor dem Heimspiel gegen den TSV Wasserburg am Samstag (14 Uhr). Doch der SVP-Coach gibt sich kämpferisch: „Das ist schade, das ist enttäuschend, aber kein Grund zu resignieren.“

Natürlich findet es auch Lamotte nicht alltäglich, dass seine Mannschaft zweimal hintereinander so einen Doppelschlag hinnehmen musste. „Wir hatten vielleicht ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, ein bisschen Angst, Fehler zu machen. Aber ich will da gar nicht zu viel hineinreden.“

Während die Gegentore in Landshut erst in der Nachspielzeit fielen, so dass danach ohnehin nicht mehr viel passieren konnte, blieben gegen Eggenfelden noch gut 20 Minuten Zeit, in denen der SVP ein paar Mal Glück hatte, aber auch seinerseits noch den Siegtreffer hätte erzielen können.

Und daran sollen seine Pullacher Raben anknüpfen, wünscht sich Lamotte: „Man darf den Glauben nicht verlieren, auch wenn wir wissen, dass die Kacke am Dampfen ist. Aber wir werden wieder Spiele gewinnen und am Samstag ist die nächste Gelegenheit dazu.“