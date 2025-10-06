„Es reicht an allen Ecken und Enden nicht“

Bitburgs Trainer Fabian Ewertz war am Ende der ersten Hälfte sichtlich unzufrieden. Seine Mannschaft hatte gut begonnen, dann aber nach eigener Führung stark nachgelassen. Das intensive Pokalmatch drei Tage zuvor bei Bezirksligist SG Ellscheid (6:2-Erfolg nach zweifachem Rückstand) steckte den Bierstädtern am Ende der Englischen Woche offenbar noch in den Knochen. Zu allem Überfluss hatte sich Innenverteidiger Pascal Alff früh verletzt. Der Routinier musste in der 26. Minute mit einer Zerrung raus. Ewertz‘ Kabinenansprache war kurz, da er weit vor seinen Spielern schon wieder den Rasen betrat ...
Die Partie begann ereignisreich. Auf rutschigem Geläuf attackierte Hochwald-Stürmer Nils Hemmes den Gäste-Torwart. Niko Lautwein legte sich dann den Ball beim Klärungsversuch fast selbst ins Tor (5.). Auf der Gegenseite flankte Alff zu Luke Wagner, der aus kurzer Distanz an Sebastian Grub scheiterte. Schiedsrichter Johannes Klingel zeigte nach einem Foul von Tim Lauer an Benedikt Häb auf den Punkt. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Nico Fuchs sicher (8.).