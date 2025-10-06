„Es reicht an allen Ecken und Enden nicht“

Sein Fazit fiel schonungslos aus: „Bis zum Elfmeter war das die einzig gute Phase von uns. Leider waren es nur sieben Minuten, was zu wenig ist. Wir haben erneut eine unfassbar schlechte erste Hälfte gespielt. Meine Spieler waren zu körperlos und lethargisch. Seit vier Wochen bekommen wir unsere Qualitäten leider nicht mehr auf den Platz. Es reicht aktuell an allen Ecken und Enden nicht, was ich auch klar anspreche. Das geht so nicht.“

Hier geht's zur Bildergalerie