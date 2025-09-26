 2025-09-23T12:48:49.527Z

„Es passt“ - Markus Pleuler übernimmt bei der SKG Bickenbach

SKG ist überzeugt, den Wechsel auf dem Trainerposten so am besten meistern zu können +++ Pleuler ist ebenfalls zufrieden

Bickenbach. Die SKG Bickenbach hat nach dem Rücktritt von Ingo Hauke einen neuen Trainer gefunden: Der ehemalige Profi Markus Pleuler freut sich darauf, den Weg des Kreisoberligisten weiterführen zu können, den er in gewisser Weise mit vorgezeichnet hat.

Wie die SKG auf Pleuler gekommen ist, was er selbst für Ziele mit dem Team hat und was er von seinem Debüt erwartet, lest ihr im Echo-Online-Artikel (plus).

