„Es passt“ - Markus Pleuler übernimmt bei der SKG Bickenbach
SKG ist überzeugt, den Wechsel auf dem Trainerposten so am besten meistern zu können +++ Pleuler ist ebenfalls zufrieden
Bickenbach. Die SKG Bickenbach hat nach dem Rücktritt von Ingo Hauke einen neuen Trainer gefunden: Der ehemalige Profi Markus Pleuler freut sich darauf, den Weg des Kreisoberligisten weiterführen zu können, den er in gewisser Weise mit vorgezeichnet hat.