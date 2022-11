„Es passt an jeder Kante“ Zehn Siege in einem Dutzend ungeschlagenen Spielen: Die SG Efeu-Feusdorf ist Tabellenführer der Kreisliga B I und fiebert nun dem Derby-Kracher gegen den aktuellen Zweiten, die SG Walsdorf, entgegen.

Es ist eine fast unglaubliche Geschichte: Die vor dieser Saison allenfalls als Mittelfeldmannschaft gehandelte SG Efeu-Feusdorf hat sich zu einem ernsthaften Titelaspiranten gemausert. Nach zwölf Spieltagen ist das Team von Trainer Sebastian Heinzen noch immer Tabellenführer und hat noch kein einziges Mal verloren. Das jüngste 1:1-Unentschieden beim SV Neunkirchen-Steinborn II sah der Trainer indes kritisch: „Nach einem Lattentreffer von Timo Klinkhammer sind wir durch ihn in der 18. Minute verdient in Führung gegangen, haben aber nach dem Ausgleichstreffer (36.) völlig den Faden verloren, Fehlpässe en masse produziert und keinen vernünftigen Spielaufbau mehr hinbekommen. Am Ende müssen wir sogar mit dem Punkt zufrieden sein.“

Doch welche Erklärung findet der Trainer für das insgesamt bislang so starke Abschneiden? „Wir haben immer gesagt, dass wir hoch zufrieden wären, wenn wir einen Platz besser als im Vorjahr abschneiden, als wir Fünfter waren. Doch mit diesem Zwischenergebnis hat wohl niemand gerechnet, selbst ich nicht. Es ist passt einfach an jeder Kante. Hut ab vor der Leistung der Mannschaft, die mit Ehrgeiz, Teamspirit und einem super Kampfgeist hier Woche für Woche Unglaubliches abreißt.“