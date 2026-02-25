"Es passt alles" – das nächste Trio sagt zu

Das nächste Trio hat beim Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus für die kommende Saison zugesagt: Bernd Lichtenstein, Leon Dosquet und Luca Tersteeg mussten nicht lange überlegen, weil sie sich im Verein wohlfühlen. „Es ist überragend, dass alle drei weiter für den SCSV spielen. Es spricht für den Verein, dass mein Kollege Tobias Harink und ich wenig Probleme bei den Vertragsverlängerungen haben“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Schütte.
Lichtenstein geht in Spelle in die neunte Saison. Mit 33 Jahren ist der Torwart ältester Spieler im Kader. Ihm ist nicht nur das Sportliche wichtig, sondern auch alles neben dem Platz - und das passe. „Der Zusammenhalt, die Mannschaft, der ganze Verein, die Fans gehören für mich dazu. Deswegen bin ich froh, hier spielen zu dürfen.“ 136 Pflichtspiele hat Lichtenstein für den SCSV bestritten. In dieser Saison ist noch keins dazugekommen.
Denn zwischen den Pfosten steht der knapp zehn Jahre jüngere Mattis Niemann. „Er macht einen Top-Job. Deswegen hat er es verdient“, sagt Lichtenstein. „Aber: Natürlich will man selbst auch spielen.“ Beide Keeper gönnen es sich, sie bilden schon jahrelang eine Einheit. „Bernd hat Mattis auch dahin gebracht, wo er jetzt ist. Bernd hat Mattis immer angetrieben im Training.“ Der aus Ochtrup stammende Lichtenstein fand über SW Weiner und Vorwärts Wettringen als Jugendlicher zum VfL Osnabrück. Danach ging es weiter zu Werder Bremen, zurück nach Osnabrück, zum SV Bevern und 2018 zum SCSV. Lichtenstein absolvierte ein U20-Länderspiel, achtmal lief er in der 3. Liga auf.
Innenverteidiger geht ins siebte Jahr
Dosquet ist 2020 vom SV Meppen II zum SCSV gekommen. Vorher hat er für Eintracht Emmeln und das damalige JLZ Emsland gespielt, mit dessen U17 und U19 er jeweils in die Regionalliga aufgestiegen ist. Er geht also in sein siebtes Jahr. So lange ist auch sein Vater Frank für den SCSV aufgelaufen (1988 - 1995). Spelle liegt zwischen seinem Heimatort Haren und seinem Studienort Münster (Wirtschaftsinformatik). „Ich kenne den Verein und die Menschen hier lange. Es läuft alles super. Ich wüsste keinen Grund, warum ich gehen sollte“, sagt der Abwehrspieler, der auch im Mittelfeld spielen kann, aber zumeist als Innenverteidiger gesetzt ist.
Exakt 125 Pflichtspiele hat der 26-jährige Dosquet für die Schwarz-Weißen bislang bestritten. Diese Saison war er in 17 von 18 Partien dabei. „Wir wissen genau, was wir an Leon haben“, erklärt Schütte. „Wenn er gesund und fit ist, gehört er sicherlich auch zum Stamm.“ Zudem identifiziere sich der Fußballer mit dem SCSV.
In allen 18 Partien dabei
Auch Tersteeg fühlt sich in Spelle pudelwohl. „Menschlich ist alles top.“ Es sei von Anfang an leicht gewesen, sich zurechtzufinden, sagt der Fußballer, der das Gespräch unter Mitspielern schätzt. Der 22-Jährige war bei dieser Serie in allen 18 Partien dabei. Insgesamt ist er 34-mal für den SCSV aufgelaufen. Nach einer längeren Verletzungspause wegen Kniebeschwerden in seiner ersten Saison im Emsland fühlt sich der 22-Jährige endlich wieder top-fit. Das bestätigen auch seine Leistungen. „Die hat er gerade in den letzten Spielen des vergangenen Jahres gezeigt“, stellt Schütte fest.
In den letzten sieben Partien vor der Winterpause sind die Schwarz-Weißen ungeschlagen geblieben. Daran habe Tersteeg seinen Anteil, meint Schütte. Dabei wechselte der als defensiver Mittelfeldspieler verpflichtete Fußballer wegen personeller Sorgen des SCSV in die Innenverteidigung. „Ich konnte mich ein bisschen einspielen“, sagt Tersteeg, der sich nie über eine Position beschwert, „egal wo ich spiele. Zur Not sogar als Stürmer.“
Gespannt sind Lichtenstein, Dosquet und Tersteeg auf den Start ins Restprogramm. „Wir denken wirklich nur von Spiel zu Spiel“, erinnern sie an die dynamische Entwicklung der Tabelle in den vergangenen Jahren.
Schon 15 Spieler für die nächste Saison
Aus dem aktuellen Kader haben neben Luca Tersteeg, Bernd Lichtenstein und Leon Dosquet bereits Mattis Niemann, Tom Winnemöller, Steffen Wranik, Janik Jesgarzewski, Jan-Luca Ahillen, Felix Golkowski, Artem Popov, Anton Popov und Jan Popov zugesagt. Auch das Trainerteam Henry Hupe, Marius Kattenbeck, Alex Moll und Thomas Klimka setzt die Arbeit in der Saison 2026/27 fort. Mit Mittelfeldspieler Daniel Benke, Innenverteidiger Joe Klöpper (beide U23 SV Meppen) und Abwehrspieler Moritz Pauli (Borussia Münster) stehen drei externe Zugänge fest.