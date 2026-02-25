"Es passt alles" – das nächste Trio sagt zu Lichtenstein, Dosquet und Tersteeg bleiben in Spelle von red · Heute, 16:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Das nächste Trio hat beim Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus für die kommende Saison zugesagt: Bernd Lichtenstein, Leon Dosquet und Luca Tersteeg mussten nicht lange überlegen, weil sie sich im Verein wohlfühlen. „Es ist überragend, dass alle drei weiter für den SCSV spielen. Es spricht für den Verein, dass mein Kollege Tobias Harink und ich wenig Probleme bei den Vertragsverlängerungen haben“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Schütte.

Lichtenstein geht in Spelle in die neunte Saison. Mit 33 Jahren ist der Torwart ältester Spieler im Kader. Ihm ist nicht nur das Sportliche wichtig, sondern auch alles neben dem Platz - und das passe. „Der Zusammenhalt, die Mannschaft, der ganze Verein, die Fans gehören für mich dazu. Deswegen bin ich froh, hier spielen zu dürfen.“ 136 Pflichtspiele hat Lichtenstein für den SCSV bestritten. In dieser Saison ist noch keins dazugekommen. Denn zwischen den Pfosten steht der knapp zehn Jahre jüngere Mattis Niemann. „Er macht einen Top-Job. Deswegen hat er es verdient“, sagt Lichtenstein. „Aber: Natürlich will man selbst auch spielen.“ Beide Keeper gönnen es sich, sie bilden schon jahrelang eine Einheit. „Bernd hat Mattis auch dahin gebracht, wo er jetzt ist. Bernd hat Mattis immer angetrieben im Training.“ Der aus Ochtrup stammende Lichtenstein fand über SW Weiner und Vorwärts Wettringen als Jugendlicher zum VfL Osnabrück. Danach ging es weiter zu Werder Bremen, zurück nach Osnabrück, zum SV Bevern und 2018 zum SCSV. Lichtenstein absolvierte ein U20-Länderspiel, achtmal lief er in der 3. Liga auf.

Innenverteidiger geht ins siebte Jahr Dosquet ist 2020 vom SV Meppen II zum SCSV gekommen. Vorher hat er für Eintracht Emmeln und das damalige JLZ Emsland gespielt, mit dessen U17 und U19 er jeweils in die Regionalliga aufgestiegen ist. Er geht also in sein siebtes Jahr. So lange ist auch sein Vater Frank für den SCSV aufgelaufen (1988 - 1995). Spelle liegt zwischen seinem Heimatort Haren und seinem Studienort Münster (Wirtschaftsinformatik). „Ich kenne den Verein und die Menschen hier lange. Es läuft alles super. Ich wüsste keinen Grund, warum ich gehen sollte“, sagt der Abwehrspieler, der auch im Mittelfeld spielen kann, aber zumeist als Innenverteidiger gesetzt ist.