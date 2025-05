Es musste so kommen: Oberpolling glückt Klassenerhalt im Elfern

Ein wahrer Krimi - vor 1.992 Zuschauern in Rathsmannsdorf! Der SV Oberpolling rettet sich via erster Relegationsrunde und bleibt in der Bezirksliga Ost! Die 120 intensiven Minuten hatten keinen anderen Ausgang verdient, als das Elfmeterschießen. Es musste so enden, und es musste einen Verlierer geben... Der SV Hofkirchen darf am kommenden Dienstag in Grafenau nochmal ran, gegen den ebenfalls nach Elfmeterschießen unterlegenen TSV Regen.

Vier Elfmeter, vier Volltreffer. Erst versenkte Philipp Seidl, dann Drin Miftari, Alex "Stax" Starkl, und zu guter Letzt Daniel Wurm! Und weil SVO-Keeper Michael Lauerer gleich den zweiten SVH-Versuch - von Marcel Cernota - entschärfte, war früh viel Druck bei Hofkirchen! Andrei Ratiu setzte seinen Versuch beim Stand von 2:3 übers Tor. Und so konnte Daniel Wurm alles klarmachen! Das Elfmeterschießen selbst schien lange unvermeidlich. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch am Ende war einzig die Lotterie vom Punkt die logische Konsequenz.



Und das obwohl Hofkirchens Petru Ramneantu in Minute 118 per Kopf hauchzart das Tor verfehlte! Die dicken Chancen, sie boten sich vor allem ab der Verlängerung. Zuvor neutralisierten sich beide Teams komplett und suchten nach der regulären Spielzeit den Lucky Punch. Die dickste Chance vergab der SVO in Minute 104 in Überzahl - Alex Fürst sah kurz vorher nach einem Foulspiel die Zehn-Minuten-Strafe (100.). Philipp Seidl - von Starkl auf die Reise geschickt - scheiterte an Schlussmann Adrian Webers Fußabwehr! Und auch auf der Gegenseite musste Keeper Lauerer einschreiten, als Ramneantu über rechts im Strafraum frei zum Schuss kam - überragend pariert (107.)!



Und so kam's, wie's kommen musste. Die Partie ging vor knapp 2.000 Zuschauern ins Elfmeterschießen. Mit dem glücklicheren Sieger: dem SV Oberpolling, der der Bezirksliga somit erhalten bleibt! Der SV Hofkirchen darf sich mit Runde zwei trösten. Muss am kommenden Dienstag aber zwingend den TSV Regen bezwingen, um im Rennen zu bleiben.