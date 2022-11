Kann der FC Memmingen (in rot) dem TSV Landsberg (in schwarz) ein Bein stellen? – Foto: Siegfried Rebhan

»Es muss wieder richtig scheppern!«: Topspiele & Derby-Zeit 19. Spieltag in der Bayernliga Süd: Allgäu-Derby zwischen Kottern und Gundelfingen +++ Topspiele in Landsberg und Schalding +++ Türkspor Augsburg gegen Ismaning in der Pflicht

Es wird richtig heiß am 19. Spieltag der Bayernliga Süd, denn neben spannenden Derbys stehen sowohl am oberen als auch am unteren Tabellenende direkte Duelle bevor. Dabei soll in den finalen drei Wochen des Fußballjahres 2022 eine gute Ausgangslage für die Restsaison Frühjahr geschaffen werden, um befreit ins Frühjahr starten zu können...

Hansjörg Kroneck (Sportlicher Leiter TSV 1860 Rosenheim): "Mit Deisenhofen kommt natürlich ein top Gegner, der letzte Woche sehr hoch gewinnen konnte. Dennoch haben wir ein Heimspiel und werden gerade aus diesem Grund versuchen etwas Zählbares auf der heimischen Anlage zu behalten." Personalien: Auch zum Wochenende lichtet sich das Verletztenlazarett des TSV 1860 Rosenheim nicht. Das Aufgebot ist weiter unverändert. Thomas Werth (Sportlicher Leiter FC Deisenhofen): "Wir sind auswärts beim aktuellen Tabellenletzten gefordert, sollen, müssen und wollen alleine aufgrund der Konstellation allerdings mit drei Punkten nachlegen. Dennoch wissen wir, wie schwer es in Rosenheim werden wird. In unserer Vereinsgeschichte haben wir dort nicht oft gewonnen." Personalien: Neben dem Ausfall von Jens Förtsch (Oberschenkelverletzung) ist Tobias Nickl mit muskulären Problemen noch fraglich.

Jürgen Meissner (Sportlicher Leiter TSV Landsberg): "Wir haben gegen Hallbergmoos am letzten Wochenende eine gute Reaktion gezeigt und auch verdient gewonnen. Nun steht mit dem FC Memmingen natürlich der nächste Kracher bevor. Sie haben eine richtig gute Mannschaft, die gespickt ist mit super Einzelspielern, dürfen allerdings ähnlich wie wir nicht mehr viele Punkte liegen lassen, um oben dran zu bleiben. Sie wollen ebenfalls oben dran bleiben und stehen von dem her in einem absoluten Topspiel unter Zugzwang. Wir schauen allerdings auch in der aktuellen Situation nur auf uns und wollen die drei Punkte behalten." Personalien: Nur die beiden Langzeitverletzten Sandro Caravetta und Daniel Leugner sind weiter außen vor. Stephan Baierl (Trainer FC Memmingen): "Wir müssen nach unseren jüngsten Ergebnissen schauen, dass wir wieder in die Spur finden. Dabei bin ich wirklich froh, dass es mit Landsberg direkt gegen eine absolute Hausnummer geht. Ebenfalls gut ist für uns in der aktuellen Phase, dass wir auswärts ran müssen, denn manche Spieler haben in den Heimspielen zuletzt einen gewissen Druck gespürt. Es gilt einfach wieder ans Leistungsmaximum zu kommen und alles in die Waagschale zu werfen!" Personalien: Neben dem verletzten Keeper Martin Gruber ist auch ein Einsatz von Martin Dausch fraglich.

Frank Wiblishauser (Trainer TSV Kottern): "Gegen den FC Gundelfingen wird es für uns ähnlich schwer, wie zuletzt in Memmingen. Sie spielen ein gutes Angriffspressing und haben auch in der Defensive jede Menge Qualität. Es wird eine ganz heiße Kiste, aber genau auf solche Spiele freuen wir uns." Personalien: Einzig Julian Feneberg muss mit einem Rippenbruch weiter pausieren. René Schröder (Co-Spielertrainer FC Gundelfingen): "In Kottern erwartet uns ein ganz heißer Tanz gegen eines der aktuell formstärksten Teams der Liga. Seit dem Trainerwechsel haben sie 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Das zeigt, was in dieser Mannschaft steckt. Sie wirken nun deutlich gefestigter, bringen viel Leidenschaft und Körperlichkeit auf den Platz. Nachdem auch wir zuletzt drei mal siegreich waren, fahren wir mit dem Ziel ins Allgäu diese Serie weiter auszubauen. Wir freuen uns auf ein hoch intensives Derby!" Personalien: Es gibt keine Veränderungen zur Vorwoche.

Max Wuschek (Sportdirektor TSV Schwaben Augsburg): "Wir wollen natürlich gegen Hallbergmoos den Schwung aus dem Ingolstadt-Spiel mitnehmen. Mit Blick auf den Spieltag und den direkten Duellen an der Spitze wollen wir natürlich in der oberen Tabellenregion weiter den Anschluss herstellen. Dennoch ist der VfB Hallbergmoos, vor allem spielerisch, wesentlich besser als der aktuelle Tabellenplatz aussagen würde. Wir müssen mit der gleichen Konzentration in dieses Spiel gehen, die drei Punkte behalten, uns noch vor der Winterpause in der Verfolgergruppe etablieren und die Spiele gegen die direkten Konkurrenten positiv gestalten." Personalien: Lediglich Benedikt Krug muss mit einer Sehnenverletzung pausieren, ansonsten sind alle Mann an Bord. Matthias Strohmaier (Spielertrainer VfB Hallbergmoos): "Es erwartet uns ein schweres Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Nichtsdestotrotz sind wir in unserer Lage irgendwo auch zum punkten verdammt und wollen dementsprechend in den letzten drei Spielen vorm Winter noch einmal alles raushauen, um uns fürs Frühjahr eine gute Ausgangslage zu verschaffen. Natürlich wissen wir aber - vor allem auswärts in Augsburg - die Schwere der Aufgabe." Personalien: Im Normalfall sollte der gesamte Kader zur Verfügung stehen.

Andreas Langer (Sportlicher Leiter TSV Nördlingen): "Mit der Zweitvertretung des FC Ingolstadt kommt eine sehr spielstarke Mannschaft zu uns nach Nördlingen. Das Hinspiel konnten wir mit 3:1 für uns entscheiden und können wir ja auch im Rückspiel für eine Überraschung sorgen und etwas Zählbares einfahren." Personalien: Nico Schmidt konnte das Abschlusstraining aufgrund einer Erkältung nicht absolvieren und ist noch fraglich. Alex Käs (Trainer FC Ingolstadt 04 II): "Nach der 4:2-Niederlage gegen Schwaben Augsburg, wo wir eigentlich keine schlechte Leistung gezeigt haben und nur in den entscheidenden Momenten eigentlich nicht bei der Sache waren, gilt es nun defensiv wieder weniger zuzulassen. Denn Nördlingen hat von den Mannschaften in ihrer Tabellenregion mit Abstand die meisten Tore erzielt und ist in der Offensive immer für einen Treffer gut." Personalien: Während Stefan Inthal krankheitsbedingt zu einer Pause gezwungen ist, kehrt Fabio Riedl nach einer langwierigen Meniskusverletzung erstmals zurück in den Kader.

Frank Schmöller (Trainer TSV 1860 München II): "Ich kann mich an ein extrem spannendes Hinspiel erinnern, das vor einer tollen Kulisse und bei einer super Atmosphäre stattgefunden hat. Daher freuen wir uns auf einen starken Aufsteiger, gegen den wir wie zuletzt in Kirchanschöring unter Beweis stellen wollen, dass wir uns auch bei schwierigen Bedingungen durchsetzen können. Natürlich wissen wir aber, dass es alles andere als ein leichtes Unterfangen werden wird." Personalien: Neben dem Langzeitverletzten Damjan Dordan muss auch Michael Glück passen, der sich in Kirchanschöring einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. Lukas Lechner (Spielertrainer SV Erlbach): "Der Sieg am Wochenende war sehr wichtig für uns und dennoch haben wir nun zwei ganz schwere Spiele vor der Brust. In München gegen 1860 II und daheim gegen Schalding gehen wir in beiden Spielen als klarer Außenseiter in die Partie. Sechzig hat in der Defensive viele gute Spieler und auch offensiv eine richtig gute Mannschaft, weswegen es für uns ganz schwierig werden wird. Vielleicht ist es uns möglich den obligatorischen Auswärtspunkt einzufahren. Vielleicht hilft uns dabei auch der freie Kopf durch den Sieg letzte Woche." Personalien: Aktuell ist der Einsatz von Christopher Obermeier, Alexander Fischer und Benjamin Schlettwagner noch fraglich.

Alexander Weiser (Trainer TSV 1865 Dachau): "Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass es ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel ist. Es kommt dabei nicht auf Schönspielerei an, sondern es wird ein absolutes Mentalitätsspiel werden, in dem die Mannschaft gewinnen wird, die geschlossener auftritt und mehr in das Spiel investiert!" Personalien: Stand jetzt ist ein Einsatz von Mario Maric, Marcel Kosuch, Sebastian Brey, Martin Schön und Dragan Radojevic nicht vollständig gesichert. Nico Basta (Trainer VfR Garching): "Wir haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Nun wissen wir, dass dieser direkte Vergleich enorme Bedeutung haben kann. Wenn wir den direkten Klassenerhalt im Auge behalten möchten, müssen wir unbedingt die Punkte mit nach Garching nehmen. Es wird jedoch alles andere als einfach, da der TSV Dachau über viel individuelle Qualität verfügt und der Rasen wohl eher schlecht bespielbar sein wird. Ich gehe von einem Kampfspiel aus, in dem das Team gewinnt, welches mehr ins Spiel investiert." Personalien: Tino Reich wird aufgrund seiner Rotsperre fehlen, Mark Zettl ist aufgrund von muskulären Problemen noch fraglich. Ansonsten wird es keine Veränderungen im Kader geben.

