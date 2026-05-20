„Es muss gesprochen werden“ – Fortunas U23-Trainer lässt Zukunft offen

Am Sonntagnachmittag ging eine Ära zu Ende. Seit 17 Jahren war die „Zwote“ Dauergast in der Regionalliga West, wo sie unter optimalen Bedingungen ihrem Ausbildungsauftrag nachgehen konnte. Nun ist der Abstieg in die Oberliga Niederrhein besiegelt, die Regionalliga-Zeiten am Flinger Broich gehören der Vergangenheit an. Durch das Versagen der Profis und der daraus resultierenden 0:3-Blamage in Fürth rutscht die U23 ans Tabellenende und steht damit als Absteiger in die fünftklassige Oberliga fest.
Für die Mannschaft von Trainer Jens Langeneke ist es das denkbar brutale Ende einer Saison, in der man sich den sportlichen Klassenerhalt hart erkämpft hatte. „Es tut extrem weh. Mir tut es unfassbar leid für meine Mannschaft und das Trainerteam“, sagt Langeneke angesichts des nun eingetretenen Horrorszenarios. „Es war eine ganz unangenehme Zeit. Wir hatten selber eine schwierige Saison, haben den Klassenerhalt dann aber früh über die Bühne gebracht.“
Doch gerade als der „Zwoten“ der sportliche Klassenerhalt geglückt war, wurden die Abstiegssorgen der Profis immer größer. „Wir wussten, dass wir als Zuschauer am Rand sitzen und Daumen drücken müssen. Es war eine extrem schwierige Zeit, die jetzt maximal bitter zu Ende gegangen ist“, resümiert der Trainer. Das 2:2 bei der U23 des VfL Bochum war somit vorerst das letzte Regionalliga-Spiel für Fortunas Zweitvertretung – ohne dass es die Protagonisten zu diesem Zeitpunkt wussten. Acht Spieler wurden schon vor dem letzten Saisonspiel verabschiedet, es werden weitere dazukommen.
Mit dem Gang in die Oberliga sind unweigerlich viele Fragen verbunden. Eine der wichtigsten ist die nach der Besetzung des Trainerpostens. „Meine Aufgabe liegt aktuell darin, eine Mannschaft für die Oberliga zusammenzustellen“, erklärte Langeneke am Montag. Auf die Frage unserer Redaktion, ob er auch in der kommenden Oberliga-Saison an der Seitenlinie stehen wird, gab es weder ein klares Bekenntnis noch eine strikte Absage des 49-Jährigen. „Es muss gesprochen werden. Das wird in den nächsten Tagen passieren“, lautete die Antwort des ehemaligen Innenverteidigers.
„Der Verein wird ein paar Tage brauchen, um das Ganze zu verarbeiten. Dann müssen diejenigen, die die sportlichen Weichen für die Zukunft im Profibereich und im Nachwuchs stellen, mit allen beteiligten Personen sprechen“, berichtet Langeneke. „Wenn das passiert ist, schauen wir weiter.“ Die U23 steht also genauso wie die Profimannschaft vor grundlegenden Entscheidungen. Trotz all der Ungewissheit rund um die Zukunft des Vereins versucht Langeneke in einer der dunkelsten Stunden einen Funken Optimismus zu verbreiten. „Wir müssen uns alle einmal sammeln. Doch auch wenn es gerade schwerfällt – es wird weitergehen für Fortuna.“