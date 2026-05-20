„Es muss gesprochen werden“ – Fortunas U23-Trainer lässt Zukunft offen

Was macht Jens Langeneke jetzt? – Foto: Jochen Classen

Am Sonntagnachmittag ging eine Ära zu Ende. Seit 17 Jahren war die „Zwote“ Dauergast in der Regionalliga West, wo sie unter optimalen Bedingungen ihrem Ausbildungsauftrag nachgehen konnte. Nun ist der Abstieg in die Oberliga Niederrhein besiegelt, die Regionalliga-Zeiten am Flinger Broich gehören der Vergangenheit an. Durch das Versagen der Profis und der daraus resultierenden 0:3-Blamage in Fürth rutscht die U23 ans Tabellenende und steht damit als Absteiger in die fünftklassige Oberliga fest.

Für die Mannschaft von Trainer Jens Langeneke ist es das denkbar brutale Ende einer Saison, in der man sich den sportlichen Klassenerhalt hart erkämpft hatte. „Es tut extrem weh. Mir tut es unfassbar leid für meine Mannschaft und das Trainerteam“, sagt Langeneke angesichts des nun eingetretenen Horrorszenarios. „Es war eine ganz unangenehme Zeit. Wir hatten selber eine schwierige Saison, haben den Klassenerhalt dann aber früh über die Bühne gebracht.“

„Meine Aufgabe liegt darin, eine Mannschaft für die Oberliga zusammenzustellen“

Doch gerade als der „Zwoten“ der sportliche Klassenerhalt geglückt war, wurden die Abstiegssorgen der Profis immer größer. „Wir wussten, dass wir als Zuschauer am Rand sitzen und Daumen drücken müssen. Es war eine extrem schwierige Zeit, die jetzt maximal bitter zu Ende gegangen ist“, resümiert der Trainer. Das 2:2 bei der U23 des VfL Bochum war somit vorerst das letzte Regionalliga-Spiel für Fortunas Zweitvertretung – ohne dass es die Protagonisten zu diesem Zeitpunkt wussten. Acht Spieler wurden schon vor dem letzten Saisonspiel verabschiedet, es werden weitere dazukommen.