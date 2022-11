„Es muss einiges besser werden“ - Pöckings Frauen überwintern auf einem Abstiegsplatz Nach Niederlage beim Tabellenführer

Nach drei Spielen ohne Niederlage mussten sich die Pöckinger Frauen dem Tabellenführer Untermenzing am Sonntag deutlich mit 1:5 geschlagen geben.

So., 13.11.2022, 10:30 Uhr

SV Untermenzing – SC Pöcking-P. 5:1

Die Serie gegen Untermenzing ist gerissen. Die Pleite zeichnete sich früh ab, denn die Gastgeberinnen führten nach zehn Minuten bereits mit 2:0. „Im Prinzip war es ein Spiegelbild der Saison“, sagte SCPP-Coach Daniel Flath. Sein wie so oft dünn besetztes Team (keine Auswechselspielerin, keine gelernte Torhüterin) hielt gut mit, doch vor dem Tor war der Gegner deutlich effektiver. Dieses Spiel setzte sich auch nach der Pause fort, als der SVU schnell auf 3:0 erhöhte. Nach dem 4:0 gelang Tanja Wildfeuer mit einem Elfmeter zumindest der Pöckinger Ehrentreffer. Doch Untermenzing stellte den alten Abstand wieder her. „Wir müssen uns jetzt in der Winterpause neu sortieren. Es muss einiges besser werden“, sagte Flath, dessen Team auf einem Abstiegsplatz der Bezirksliga überwintern muss. (toh)