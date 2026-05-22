„Es muss ein Wunder geschehen“ A7: Die SG Niederkell steht vor dem Saisonfinale mit dem Rücken zur Wand — Die Kaderplanung nimmt dennoch Formen an. von Philipp Schabo · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die Nullnummer gegen den Lokalrivalen TuS Schillingen war einer der wenigen Punktgewinne der SG Niederkell in den vergangenen Wochen. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Hochspannung herrscht in der Kreisliga A7 vor dem letzten Spieltag: Der VfL Trier (26 Punkte) sowie die punktgleichen Teams aus Ehrang/Pfalzel, Niederkell-Waldweiler und Kanzem (je 25) kämpfen bis zuletzt um den Klassenverbleib. Die Anzahl von drei Absteigern ist fix. Niederkells Spielertrainer Robin Witzel sieht die Chancen für sein Team auf die Rettung gering: „Es muss ein Wunder geschehen. Wobei gegen Saisonende alles passieren kann. Man sieht’s ja auch in anderen Ligen.“

„Der VfL Trier, Ehrang und Kanzem dürfen nicht gewinnen, während wir unsere Hausaufgaben erledigen und gewinnen müssen“, weiß Witzel. Sind am späten Sonntagnachmittag zwei oder gar mehr Mannschaften oberund unterhalb des Strichs punktgleich, müssen Entscheidungsspiele her, um den oder die Absteiger zu ermitteln – das Torverhältnis zählt auf der Ebene des Fußballverbandes Rheinland nicht, wenn es um die Auf- und Abstiegsfrage geht. Am vergangenen Sonntag hatten die Niederkeller die Chance, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu ergattern. Gegen die DJK Pluwig-Gusterath gab es jedoch ein 3:5. Coach Witzel war bedient: „Ich kann es immer noch nicht richtig fassen, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben echt dumme Dinger kassiert. Aber ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Sie hat aufopferungsvoll gekämpft. Die Cleverness vorne wie hinten hat uns an dem Tag gefehlt.“

Es war ein Rückschlag, nachdem sich das Team zuvor stabilisiert hatte. Neun Spiele hatte die Spielgemeinschaft zwischenzeitlich hintereinander verloren, bis gegen die SG Serrig (4:1-Sieg) der Befreiungsschlag kam. Danach gab es noch ein 0:0 im Derby gegen TuS Schillingen. Ein Youtube-Video half Witzel dabei, das Tief zu überwinden: „Ich habe der Mannschaft einen Clip vorgespielt, in dem ein 400-Meter-Sprinter eigentlich als Favorit ins Rennen gegangen ist, mitten im Wettkampf sich aber den hinteren Oberschenkelmuskel gerissen hat, deswegen auf dem Boden liegen geblieben ist. Den Jungs habe ich dann gesagt, dem geht es so wie uns gerade. Er ist dann trotz aller Schmerzen aufgestanden und ins Ziel gegangen.“ Laut Witzel zeigte das Video Wirkung und habe für eine deutlich andere Präsenz auf dem Platz gesorgt.