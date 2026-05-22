Hochspannung herrscht in der Kreisliga A7 vor dem letzten Spieltag: Der VfL Trier (26 Punkte) sowie die punktgleichen Teams aus Ehrang/Pfalzel, Niederkell-Waldweiler und Kanzem (je 25) kämpfen bis zuletzt um den Klassenverbleib. Die Anzahl von drei Absteigern ist fix. Niederkells Spielertrainer Robin Witzel sieht die Chancen für sein Team auf die Rettung gering: „Es muss ein Wunder geschehen. Wobei gegen Saisonende alles passieren kann. Man sieht’s ja auch in anderen Ligen.“
„Der VfL Trier, Ehrang und Kanzem dürfen nicht gewinnen, während wir unsere Hausaufgaben erledigen und gewinnen müssen“, weiß Witzel. Sind am späten Sonntagnachmittag zwei oder gar mehr Mannschaften oberund unterhalb des Strichs punktgleich, müssen Entscheidungsspiele her, um den oder die Absteiger zu ermitteln – das Torverhältnis zählt auf der Ebene des Fußballverbandes Rheinland nicht, wenn es um die Auf- und Abstiegsfrage geht.
Am vergangenen Sonntag hatten die Niederkeller die Chance, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu ergattern. Gegen die DJK Pluwig-Gusterath gab es jedoch ein 3:5. Coach Witzel war bedient: „Ich kann es immer noch nicht richtig fassen, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben echt dumme Dinger kassiert. Aber ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Sie hat aufopferungsvoll gekämpft. Die Cleverness vorne wie hinten hat uns an dem Tag gefehlt.“
Es war ein Rückschlag, nachdem sich das Team zuvor stabilisiert hatte. Neun Spiele hatte die Spielgemeinschaft zwischenzeitlich hintereinander verloren, bis gegen die SG Serrig (4:1-Sieg) der Befreiungsschlag kam. Danach gab es noch ein 0:0 im Derby gegen TuS Schillingen.
Ein Youtube-Video half Witzel dabei, das Tief zu überwinden: „Ich habe der Mannschaft einen Clip vorgespielt, in dem ein 400-Meter-Sprinter eigentlich als Favorit ins Rennen gegangen ist, mitten im Wettkampf sich aber den hinteren Oberschenkelmuskel gerissen hat, deswegen auf dem Boden liegen geblieben ist. Den Jungs habe ich dann gesagt, dem geht es so wie uns gerade. Er ist dann trotz aller Schmerzen aufgestanden und ins Ziel gegangen.“ Laut Witzel zeigte das Video Wirkung und habe für eine deutlich andere Präsenz auf dem Platz gesorgt.
Am Sonntag ab 15 Uhr startet nun das Saisonfinale bei der Zweitvertretung des TuS Mosella Schweich. „Uns erwartet eine ganz harte Nuss. Auf ihrem Kunstrasenplatz sind sie ein schwer zu bespielender Gegner. Auf die Offensive mit Kenneth Harrow (24 Tore) müssen wir brutal aufpassen“, warnt der Niederkeller Coach. Eine Chance, erfolgreich zu sein, sieht er darin, dass es für den sicheren Drittplatzierten um nichts mehr geht und es der Mosella möglicherweise etwas an Spannung fehlt.
Ligaunabhängig werden er und sein Co-Trainer Gökhan Aslan weiterhin das Trainerteam bilden (TV berichtete). Der Kader soll weitestgehend zusammenbleiben. Max Weiland wird allerdings aus beruflichen Gründen aufhören und Timo Philippi zur SG Züsch wechseln. Mit potenziellen Neuzugängen laufen laut Witzel die Gespräche.
Falls die SG Niederkell absteigen muss, definiert der 36-jährige Witzel bereits eine Prognose für die nächste B-Klassensaison: „Der direkte Wiederaufstieg wird sehr schwer, aber ein Platz unter den Top fünf wäre durchaus machbar.“
EXTRA
Die A7 drohte vorm letzten Spieltag eine Verschiebung im Tabellenkeller zu erfahren: Angeblich hatte Tarforst II bei seinem 2:1 am vorvergangenen Sonntag gegen Ehrang einen nicht einsatzberechtigten Stammspieler aus der Bezirksliga aufgeboten. Strittig war die Frage wegen des im Oktober aufgrund Flutlichtausfalls abgebrochenen Duells von Tarforst I mit Geisfeld. „Diese Partie zählt mit dazu. Von daher hat er nicht mehr als die Hälfte der Spiele in der Ersten absolviert“, so Kreisspruchkammerchef Carsten Emser. Der Ehranger Einspruch wurde so abgeschmettert.