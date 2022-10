"Es müssen Punkte her" Nach der erfolgreichen letzten Spielzeit kommen der Quakenbrücker SC nur schwer in Tritt.

Der aktuelle achte Tabellenplatz in der Kreisliga Nord ist für die Quakenbrücker nicht zufriedenstellend.

Eigentlich wollte Djemil Bajric als Trainer des Quakenbrücker Kreisligisten in dieser Spielzeit oben mitsplelen und auch die Meisterschaft ins Visier nehmen. Nach schlechtem Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen und aktuell mangelnder Konstanz ist das Ziel mit derzeit Platz acht und nur 14 Punkten etwas aus den Augen verloren. "Ich will nicht nur auf die vielen Verletzten und Ausfälle wie Sven Schohaus, Kai Siemund und andere verweisen, wir lassen einfach zu viele Chancen liegen". Dazu komme die schlechte Trainingsbeteiligung, eben ausgelöst durch berufliche oder verletzungsbedingte Abwesenheit und die daraus resulierende mangelnde Fitness, um ein Spiel 90 Minuten agressiv abzuarbeiten. "Wenn du dann noch Spiele aus der Hand gibst, in denen man keinen Punkt abgeben darf, geht das ans Selbstvertrauen".

"Es müssen Punkte her" ist die klare Forderung an seine Mannschaft, die am nächsten Spieltag gegen den TV Bohmte antritt, eine Mannschaft, der man zu Saisonbeginn auch eine bessere Rolle zugetraut hätte.

Bajric hofft in der nächsten Zeit auf Rückkehr einiger verletzter Spieler, ab November ist dann Torjäger Safet Dzinic wieder an Bord, der vom SV Holdorf zurück nach Quakenbrück gekommen ist, aber noch keine Freigabe erhalten hat. Mit ihm soll sich die Abschlussschwäche wohl erheblich verändern. Abgehakt ist die Saison für die Quakenbrücker auf jeden Fall noch nicht.