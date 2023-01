Es 'müllert' wieder im Sportpark Der FSV Martinroda begrüßt nach den Abgängen von Appiah und Fleischhack einen Neuzugang - der aber ein bekanntes Gesicht im Sportpark ist.

Der 20-jährige Tony Müller kehrt dabei aus Mecklenburg-Vorpommern in die Thüringer Heimat zurück. Im Sommer hatte er den FSV Martinroda in Richtung FC Mecklenburg Schwerin verlassen. In der Oberliga Nord kam er allerdings nur auf zwei Einsätze und lief zudem vier Mal in der Landesliga für die Reserve der Schweriner auf. Nun entschied sich Müller auf eine Rückkehr in den Ilmkreis.

"Tony war auf uns zugekommen. Bereits im alten Jahr hat er zu Dirk Keller als sein Ansprechpartner bei uns den Kontakt gesucht. Wir haben ihm gesagt, dass er nach der Weihnachtspause bei uns mittrainieren kann", beschreibt Martinrodas Sportlicher Leiter Sebastian Bach die Rückkehr. "Tony wohnt jetzt wieder in Stadtilm. Durch sein Studium ist er recht ungebunden und wird sich hier in der Region eine Hochschule zur Fortführung seines Studiums suchen", sagt der FSV-Offizielle zu weiteren Begleitumständen des Wintertransfers.

Qualität für die Defensive