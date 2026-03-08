"Es macht uns unglaublich viel Spaß, vor so vielen Leuten zu spielen"

Simon Schwarz erzielte das zwischenzeitliche 1:0 für den FV Ravensbug. – Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg hat sich am 22. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg mit einem 1:1-Unentschieden vom Karlsruher SC II getrennt. Vor 1189 Zuschauern in der cteam-Arena zeigte die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru eine stabile Leistung, musste sich am Ende jedoch mit einem Punkt begnügen. In der Tabelle bleibt Ravensburg mit 35 Punkten im oberen Bereich und liegt weiterhin in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen.

Soyudogru bewertete den Auftritt seiner Mannschaft insgesamt positiv. „Wir haben insgesamt ein ordentliches Spiel gemacht und wieder Stabilität gezeigt“, sagte der Trainer nach der Partie. „Wir waren gut in den Zweikämpfen, spielerisch stark und haben uns gute Torchancen herausgespielt. Wir hätten nach der Führung das zweite Tor nachlegen müssen.“

Ravensburg ging in der 27. Minute durch Simon Schwarz verdient in Führung. Die Gastgeber hatten zuvor bereits mehrere Angriffe vorgetragen und wirkten in dieser Phase kontrolliert. Der Ausgleich für den Karlsruher SC II fiel jedoch nur wenige Minuten später.

Soyudogru sah darin den entscheidenden Moment der Partie. „Im gesamten Spiel haben wir nur eine Torchance zugelassen, die hat leider zum Tor geführt. Beim Gegentor haben wir einmal den Ball nicht sauber klären können und den Gegner frei zum Schuss kommen lassen.“

In der Folge blieb Ravensburg spielbestimmend und erarbeitete sich weitere Möglichkeiten. "Trotzdem hatten wir danach noch genug Torchancen, um erneut in Führung zu gehen. Leider hatten wir heute auch kein Glück bei unseren Abschlüssen.“ Trotz des verpassten Sieges zog Soyudogru ein positives Fazit: „Im Großen und Ganzen bin ich mit der Leistung der Jungs sehr zufrieden.“

Große Unterstützung von den Rängen

Ein wichtiger Faktor für die Atmosphäre im Stadion war die Kulisse von 1189 Zuschauern, der FV verlangte als Dankeschon für die Fans keinen Eintritt für diese Partie. Für Ravensburg, das zuletzt regelmäßig auf große Unterstützung zählen kann, war dies erneut ein besonderer Rahmen. Soyudogru hob die Bedeutung dieser Unterstützung hervor: „Es macht uns unglaublich viel Spaß, vor so vielen Leuten zu spielen. In solchen engen Spielen spüren wir auf jeden Fall die Unterstützung und geben alles, um die Spiele zu gewinnen.“

Tabellensituation weiterhin stabil

Durch das Unentschieden bleibt der FV Ravensburg mit 35 Punkten weiterhin im oberen Tabellenbereich und liegt punktgleich mit dem SV Oberachern auf Rang fünf. Für Soyudogru ist diese Situation eine schöne Momentaufnahme. „Für uns ist es wichtig, dass wir den Anschluss nach oben nicht verlieren“, erklärte er. „Trotzdem schauen wir weiterhin von Spiel zu Spiel und wollen konstant unsere Leistungen bringen und Spiele gewinnen.“

Junge Spieler und Rückkehrer im Fokus

Neben der sportlichen Leistung hob Soyudogru auch die Entwicklung des Kaders hervor. Mit Paul Schwarz stand ein 19-jähriger Spieler erstmals in der Startelf, zudem kam Tyler Spitzlberger von der Bank. Außerdem sammelte Luan Kukic nach langer Verletzung weitere Spielminuten. „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung unseres Kaders“, betonte der Trainer. Der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft sei deutlich spürbar: „Die Jungs machen es uns in den Entscheidungen wirklich schwer, weil jeder im Training Vollgas gibt.“

Besonders die Entwicklung junger Spieler bewertet Soyudogru positiv. „Es ist natürlich wichtig, dass junge Spieler ihre Chancen bekommen und sich zeigen können, so wie Paul Schwarz oder Tyler Spitzlberger. „Gleichzeitig freut es mich, dass Luan Kukic nach seiner langen Verletzung wieder Spielminuten sammelt. Insgesamt haben wir eine gute Mischung im Kader und sehen, dass sich viele Spieler weiterentwickeln.“



Weiter geht es für den FV Ravensburg nächste Woche am So. 15.03. um 15 Uhr beim Türkischer SV Singen. Das Nachholspiel in der Cteam-Arena gegen den VfR Mannscheim wurde nun auf Mi. 15.04. um 18 Uhr terminiert.