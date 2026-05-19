"Es macht mich unheimlich stolz, dass es tatsächlich geklappt hat" Erster Spender der Initiative "Kicken gegen Blutkrebs gefunden von pm · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser

Im Oktober feierten Heiko Grobis von NTRT-Fussballreport, Laura Jenter von der DKMS und Wolfgang Poddig mit der Initiative "Kicken gegen Blutkrebs" und 1262 Neuregistrierungen einen Riesenerfolg. – Foto: DKMS

Anfang Oktober setzte die Initiative „Kicken gegen Blutkrebs“, die gemeinsam von NTRT-Fußballreport und Wolfgang Poddig ins Leben gerufen wurde, ein starkes Zeichen im Amateurfußball.

1262 Neuregistrierungen bei der DKMS konnten damals erzielt werden – eine Zahl, die bereits zum damaligen Zeitpunkt als großer Erfolg gefeiert wurde. Nun folgt der nächste emotionale Meilenstein: Aus der Registrierungsaktion wurde tatsächlich ein passender Spender beziehungsweise eine passende Spenderin gefunden. Die Nachricht erreichte die Verantwortlichen am heutigen Mittag per E-Mail von Laura Jenter von der DKMS. Demnach wurde die passende Person bei der Aktion des TSV Meckenbeuren registriert. Für Heiko Grobis, Gründer von NTRT-Fußballreport, war dies ein ganz besonderer Moment. „Als ich heute Mittag die E-Mail von Laura Jenter gelesen hatte, konnte ich es gar nicht fassen“, erklärte Grobis. „Es macht mich unheimlich stolz, dass es tatsächlich geklappt hat.“

Auch Mitinitiator Wolfgang Poddig zeigte sich tief bewegt von dieser Entwicklung. „Es ist einfach Wahnsinn, was wir damals in dieser kurzen Zeit bewegen konnten und wir alle können stolz auf diesen Meilenstein sein. Vielen herzlichen Dank an alle Vereine, die das ermöglichten“, so Poddig. Die Initiative hatte im vergangenen Herbst zahlreiche Vereine, Ehrenamtliche und Unterstützer aus der Fußballregion zusammengebracht. Viele Vereine beteiligten sich aktiv an der Registrierungsaktion und sorgten mit großem Engagement dafür, dass sich möglichst viele Menschen typisieren ließen. Dass nun tatsächlich ein genetischer Zwilling gefunden werden konnte, zeigt eindrucksvoll, welche Bedeutung solche Aktionen haben und wie wertvoll gesellschaftlicher Zusammenhalt im Amateurfußball sein kann.