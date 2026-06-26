"Es macht mich stolz" Interne Lösung für den Trainerposten der Thüringenliga beim Neuling FC Einheit Bad Berka. von André Hofmann · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Thüringenliga statt 1. Kreisklasse: Stephan Reitmann übernimmt das Traineramt beim Neuling Bad Berka. – Foto: © privat / Verein

Der FC Einheit Bad Berka hat die Trainerfrage für seine erste Männermannschaft geklärt. Mit Stephan Reitmann setzt der Thüringenliga-Neuling auf eine interne Lösung: Der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft übernimmt zur neuen Saison den Cheftrainerposten und trägt künftig die sportliche Verantwortung für das Verbandsliga-Team.

Reitmann führte die Reserve des FC Einheit in der vergangenen Saison zur Vizemeisterschaft in der 1. Kreisklasse und legt aktuell seine B-Lizenz ab, die für die Thüringenliga erforderlich ist. Damit erfüllt der Verein bald die Lizenzvorgaben des Thüringer Fußballverbandes. Unterstützt wird Reitmann künftig von Marcel Radecker, der die Mannschaft in der vergangenen Saison als Trainer zum historischen Aufstieg in die Thüringenliga geführt hatte. Er übernimmt ab sofort die Rolle des Teammanagers und bleibt damit wichtiger Ansprechpartner für Mannschaft, Vorstand und andere Vereine. „Wir haben damit eine herausragende Lösung gefunden, mit der wir die Herausforderung in der Thüringenliga aufnehmen können“, sagt Vereinsvize Oliver Naperkowski. „Die sportliche Qualifikation auf der einen Seite und die Erfahrungen mit der Mannschaft auf der anderen Seite sind eine gute und erfolgversprechende Kombination.“

Im Interview spricht der neue Cheftrainer über seine neue Aufgabe, die Zusammenarbeit im Trainerteam und die Ziele für die Premierensaison in der Thüringenliga. FuPa Thüringen: Stephan, du übernimmst zur neuen Saison als Cheftrainer die erste Mannschaft des FC Einheit Bad Berka und stehst künftig in der Thüringenliga an der Seitenlinie. Mit welchen Gefühlen blickst du auf diese Aufgabe? Worauf freust du dich besonders und wo siehst du die größten Herausforderungen?

Stephan Reitmann: Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Natürlich bin ich auch ein Stück weit aufgeregt, denn es ist etwas Besonderes, eine Mannschaft in der Thüringenliga übernehmen zu dürfen. Gleichzeitig macht es mich stolz, dass mir der Vorstand dieses Vertrauen schenkt. Vor allem freue ich mich darauf, mit diesem tollen Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen.

Die größte Herausforderung wird sicherlich sein, sich Woche für Woche mit starken und etablierten Mannschaften zu messen. Unser Ziel wird es sein, konkurrenzfähig zu sein und die Mannschaft bestmöglich auf jede Partie einzustellen. Ich bin überzeugt, dass wir mit harter Arbeit, Zusammenhalt und einer klaren Idee viel erreichen können. FuPa Thüringen: Du bist im Verein längst kein Unbekannter. Wie gut kennst du die Jungs bereits und wie schätzt du eure Mannschaft vor der ersten Thüringenliga-Saison ein?

Stephan: Ich kenne die meisten Jungs bereits seit knapp drei Jahren. In dieser Zeit habe ich viele Spiele verfolgt und konnte durch meine Tätigkeit als Trainer der zweiten Mannschaft auch immer wieder Einblicke in das Training der ersten Mannschaft gewinnen. Dabei haben mich vor allem die hohe Intensität, die Bereitschaft, in jeder Einheit alles zu geben, sowie der starke Zusammenhalt und der Spaß innerhalb der Mannschaft beeindruckt.

Ich schätze unser Team als sehr geschlossen und charakterstark ein. Der Aufstieg hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Wenn wir weiterhin konzentriert und intensiv arbeiten und den Schwung aus der vergangenen Saison mitnehmen, bin ich überzeugt, dass wir in der Thüringenliga konkurrenzfähig sein werden. Verstecken müssen wir uns definitiv nicht – wir wollen selbstbewusst auftreten und uns jedes Spiel aufs Neue beweisen.

FuPa Thüringen: Mit Marcel Radecker bleibt der bisherige Aufstiegstrainer dem Team als Teammanager erhalten. Wie läuft die Arbeit im Trainerteam ab? Wie habt ihr die Aufgaben verteilt und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit „Obelix“ (Anm. d. Red. Spitzname von Marcel Radecker)?

Stephan: Wir kennen uns im Trainerteam schon eine ganze Weile und schätzen uns gegenseitig sehr. Bereits in der vergangenen Saison war die Zusammenarbeit zwischen den Trainern der ersten und zweiten Mannschaft hervorragend. Deshalb war es für uns selbstverständlich, uns frühzeitig zusammenzusetzen und die Aufgaben klar zu verteilen. Jeder hat seinen Verantwortungsbereich und wird diesen mit voller Überzeugung und Einsatz für das Team ausfüllen. Gleichzeitig ist der regelmäßige Austausch untereinander sehr offen und konstruktiv.

Die Zusammenarbeit mit „Obelix“, beziehungsweise Marcel, freut mich besonders. Ich schätze ihn menschlich und fachlich sehr. Er lebt den Fußball wie kaum ein anderer und strahlt diese Leidenschaft auch nach außen aus. Er hatte einen großen Anteil daran, dass der Aufstieg in die Thüringenliga gelungen ist. Vor allem ist es ihm gelungen, die Mannschaft zusammenzuhalten und eine echte Einheit zu formen – das ist ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg gewesen.

Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, weil ich überzeugt bin, dass wir uns gegenseitig ergänzen und ich auch persönlich noch viel von ihm lernen kann.

– Foto: © privat / Verein