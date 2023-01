Gibt weiter die Richtung vor: Trainer Andreas Budell bekam nach der Übergangszeit das Vertrauen von den Verantwortlichen des SV Planegg-Krailling ausgesprochen. – Foto: Dagmar Rutt

„Es liegt nicht am Trainer, sondern an der Mannschaft“: SV Planegg hält an Budell als Chefcoach fest Bilanz zur Winterpause

Andreas Budell bleibt Coach des SV Planegg-Krailling. In der Kreisliga-Rückrunde muss vieles besser werden. Heimschwäche und Trainingsbeteiligung nerven Budell.