"Es liegt in unserer Hand" - Acosta will bei der SVG wieder punkten

Acosta-Trainer Joshua Sievert erwartet dabei eine erfahrene Mannschaft. „Mit der SVG erwartet uns eine Mannschaft, die grundsätzlich gespickt ist mit Spielern, die schon etliche Jahre Landesliga-Erfahrung gesammelt haben. Also grundsätzlich einfach eine sehr erfahrene und abgezockte Mannschaft.“

Während die SVG gut aus der Winterpause gekommen ist und in den ersten beiden Spielen gegen Northeim und Vahdet vier Punkte holte, wartet Acosta nach zwei Niederlagen noch auf Zählbares. Sievert sieht deshalb klare Aufgaben für seine Mannschaft: „Für uns geht es definitiv darum, auf uns zu gucken, insbesondere diese Flut an Gegentoren abzustellen. Wir haben jetzt zehn Gegentore bekommen in den ersten beiden Spielen, das ist natürlich deutlich zu viel.“ (4:6 vs. Fallersleben u. 1:4 vs. Northeim).

Für Sievert liegt eine der Stärken der Gastgeber vor allem in ihrer Spielweise. „Eine Mannschaft, die es auf jeden Fall weiß, ihr eigenes Tor zu schützen, gut zu kontern und nach vorn immer wieder gute Nadelstiche setzen zu können.“ Entsprechend rechnet er damit, dass sich die Partie vor allem über Struktur und Umschaltmomente entscheiden könnte. „Mit SVG erwarte ich eine Mannschaft, die in Teilen schon eine recht destruktive Spielweise hat. Ich denke, sie werden wieder im Mittelfeld-Pressing stehen, werden dementsprechend ihre eigene Hälfte schützen und dann aus der Struktur immer wieder auch in Konter reingehen.“ Mit 19 Gegentreffern hat die SVG die fünftbeste Verteidigung der Liga. Die Spielweise fruchtet also.

Gerade die Fehler vor den Gegentoren seien ein großes Thema gewesen. „Vor allem die schlimmen Fehler vor den Gegentoren müssen wir abstellen, weil wir uns teilweise die Dinger auch wirklich selbst eingeschenkt haben.“ so der Coach der Braunschweiger.

Trotzdem sieht der Trainer auch positive Aspekte im eigenen Spiel. „Nach vorne werden wir immer gefährlich werden können. Wir sind auch nach Standards sehr, sehr gut gewesen in den letzten Spielen.“ Entscheidend werde sein, defensiv stabiler aufzutreten. „Wenn wir es verstehen, defensiv stabiler zu sein und wirklich ambitioniert zu verteidigen, dann werden wir nach vorne immer die Möglichkeiten bekommen, die wir brauchen.“

Die Zielsetzung ist dabei klar formuliert. „Für uns ist ein ganz klarer Anspruch, das Ding zu gewinnen. Das ist auch absolut möglich. Es liegt einzig und allein in unserer Hand – besonders darin, unser eigenes Tor zu schützen.“

Auch SVG-Trainer Nils Reutter richtet den Blick vor allem auf die eigene Mannschaft. „Grundsätzlich schauen wir nur auf uns, weil wir aktuell große Probleme haben, über 90 Minuten das Maximum abzurufen oder eine konstante Leistung zu bringen.“ Gelinge dies, sieht er gute Chancen für seine Mannschaft: „Wenn wir das am Sonntag hinbekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, die drei Punkte am Sandweg zu behalten. Dementsprechend liegt es an uns, wie die Punkteausbeute am Sonntag aussieht.“

In der Tabelle treffen der Siebte und der Elfte aufeinander, wobei die SVG Göttingen aktuell vier Punkte Vorsprung hat. In der Heimtabelle stehen die Göttinger jedoch nur auf Rang elf, während Acosta auswärts bislang ebenfalls Schwierigkeiten hatte und erst einen Sieg holen konnte. Wer wird diese Bilanz also aufbessern?

Auch die direkte Bilanz spricht bislang klar für die Gastgeber: Seit der Saison 2014/2015 gab es sechs Siege für die SVG und zwei Unentschieden, ein Erfolg für den BSC Acosta steht seitdem aus. Das Hinspiel in dieser Saison gewann die SVG Göttingen zudem deutlich mit 3:0.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr am Sandweg in Göttingen.