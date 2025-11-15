„Es liegt an uns, die richtige Einstellung auf den Platz zu bringen“

Die SG Bergdörfer hingegen steht mit 15 Punkten aus elf Partien auf Rang elf – eine Position, die zwar Abstand zur Abstiegszone bietet, aber wenig Ruhe garantiert. Entsprechend betont Trainer Fabio Fröchtenicht die Bedeutung des Gastspiels: „Uns erwartet ein anspruchsvolles Auswärtsspiel, dennoch liegt es an uns, die richtige Einstellung auf den Platz zu bringen und Punkte mitzunehmen.“

Die Bergdörfer kamen zuletzt mit einer engagierten Vorstellung zu einem wichtigen Punktgewinn gegen Hainberg. Daran will Fröchtenicht unbedingt anknüpfen: „Wir wollen an die engagierte Leistung des letzten Spiels anknüpfen.“ Um gegen ein starkes Sparta-Team bestehen zu können, nennt der Coach klare Schwerpunkte: „Entscheidend wird sein, defensiv kompakt zu stehen und den Gegner in den entscheidenden Zonen vom Tor fernzuhalten.“

Auch im eigenen Ballbesitz sieht er Potenzial: „Wir streben zielgerichtete Aktionen an und wollen unsere Chancen konsequent nutzen.“

Sparta verfügt besonders in der Offensive über Qualität und Torgefahr – 41 Treffer in 14 Begegnungen sprechen für sich. Bergdörfer wird daher eine stabile Defensivleistung benötigen, um das Spiel lange offen zu halten.

Die Partie verspricht Spannung: Sparta möchte die eigenen Ambitionen unterstreichen, die SG Bergdörfer will sich im Tabellenmittelfeld festsetzen und vielleicht sogar einen Auswärtssieg landen. Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr.