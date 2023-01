Es läuft bei der SG Otzing / Niederpöring - Spielertrainer verlängert Die erst vor einem halben Jahr neu gegründet SG führt die Tabelle der A-Klasse Plattling an +++ Jehal Noman ist auch in der kommenden Saison Coach

Nach gut sechs Monaten zieht man bei der SG Otzing-Niederpöring/Tabertshausen ein positives Zwischenfazit. Der Entschluss die Kräfte zu bündeln und gemeinsame Sache zu machen, haben beide Vereine nach wie vor nicht bereut. Als Tabellenführer der A-Klasse Osterhofen hat man den Aufstieg fest vor Augen. Ärgster Verfolger ist der SV Buchhofen, der nur drei Punkte hinten der Spielgemeinschaft liegt. Auf den Tabellendritten TSV Hengersberg haben die Noman-Schützlinge allerdings bereits sieben Punkte Vorsprung, was eine sehr gute Ausgangsposition für die Restrückrunde bedeutet.

Die beiden Sportvorstände Helmut Gigl (51) und Dominik Vallet (43) haben auch bereits mit Spielertrainer Jehal Noman (33) verlängert. "Wir sind vor einigen Wochen zusammengesessen und haben die bisherige Saison analysiert. Da wir mit der Arbeit von Jehal sehr zufrieden sind und die Chemie stimmt, war für uns klar, dass wir mit ihm gerne verlängern möchten. In einem gemeinsamen Gespräch waren wir uns über die zukünftige Ausrichtung schnell einig, so dass er uns für ein weiteres Jahr zugesagt hat“, berichtet Sportvorstand Vallet. Auch Noman findet nur lobende Worte: "Die Trainingsbeteiligung liegt selten unter 20 Spielern, so dass wir immer gut trainieren können. Beide Mannschaften profitieren davon und alle ziehen super mit. Wir sind eine richtig gute Truppe geworden. Nach dem Zusammenschluss war es wichtig, dass alle Spieler zusammen finden - das ist uns gelungen. Mir macht es einfach unheimlichen Spaß mit den Jungs zu arbeiten, vor allem weil man sieht, dass sich die Spieler auch verbessert haben."

Der ehemalige Bezirksliga-Spieler des VfB Straubing, wird aber selbst höchstwahrscheinlich nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen können. Bereits in der Vorrunde verletzte sich der Spielertrainer am Knie, lief aber trotzdem stark gehandicapt in den beiden Topspielen gegen Buchhofen und Wallerfing. Nach einer erneuten Untersuchung stellten die Ärzte aber schlussendlich fest, dass das Kreuzband gerissen ist. Vor vier Wochen wurde Noman operiert und ist befindet sich schon im Aufbautraining. "Natürlich ist das für uns keine erfreuliche Nachricht gewesen, dass die Verletzung doch schlimmer ist, wie zunächst vermutet. Jehal wird uns als Spieler definitiv fehlen, wird aber eine Lösung finden, wie wir das kompensieren können. Außerhalb des Spielfeldes ist er ein top organisierter Mann, der sich überall mit einbringt. Wir sind mit ihm mehr als zufrieden", sagt Helmut Gigl.

Wintertransfers hat man bei der Spielgemeinschaft nicht geplant, auch wenn man mögliche Zugänge nicht kategorisch ausschließen will. Die Planungen für die neue Saison haben bereits begonnen, da der eine oder andere Spieler kürzer treten oder gar aufhören möchte. Spielertrainer Noman bittet bereits am 13. Januar wieder zum Trainingsauftakt. In den ersten Wochen steht jedoch nur Kraft- und Konditionstraining auf dem Programm. Vom 02.-04. März wird die Mannschaft um die beiden Torjäger Weber und Probst nach Novigrad ins Trainingslager reisen, um sich optimal auf die Frühjahrsrunde vorzubereiten.