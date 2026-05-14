„Es kribbelt mehr als sonst“ In der Thüringenliga biegt die Saison langsam auf die Zielgerade ein – und für den FC Thüringen Weida bekommen die verbleibenden Spiele eine ganz besondere Bedeutung. von Christopher Plischka · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Gorlt, Thomas Gorlt / G

Beim Gastspiel in Arnstadt geht es nicht nur um wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze, sondern auch um die letzten gemeinsamen Momente mit Trainer Hendrik Penzel an der Seitenlinie. Geht es für ihn auf den letzten Metern noch aufs Podium?!

Sa., 16.05.2026, 13:00 Uhr SV 09 Arnstadt Arnstadt FC Thüringen Weida FC Thüringen Weida 13:00 PUSH

„Natürlich kribbelt es aktuell schon ein wenig mehr als sonst“, gibt der Coach offen zu. Nach vielen Jahren im Verein werde ihm zunehmend bewusst, dass die gemeinsame Zeit mit der Mannschaft bald endet. „Bei vier Spielen bedeutet das, dass wir noch sechs gemeinsame Stunden haben, um Punkte zu sammeln. Das klingt nicht viel“, sagt Hendrik Penzel mit einem Augenzwinkern. Allzu sentimental möchte der scheidende Trainer die letzten Wochen dennoch nicht angehen. Vielmehr wolle er die verbleibenden Partien gemeinsam mit seinem Team genießen. „Dafür war die Zeit hier viel zu besonders“, betont er. Sportlich haben die Ostthüringer im Saisonfinale weiterhin ein klares Ziel vor Augen: den Sprung aufs Podium. Die Ausgangslage bleibt eng, weshalb jeder Zähler im Saisonendspurt enorm wichtig werden dürfte. Eine konkrete Punktzahl habe er allerdings nicht im Kopf, erklärt Penzel: „Wichtig ist vielmehr, dass wir in den letzten Spielen nochmal zeigen, was diese Mannschaft auszeichnet: Zusammenhalt, Intensität und die Bereitschaft, füreinander zu arbeiten.“