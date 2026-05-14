„Es kribbelt mehr als sonst“

Beim Gastspiel in Arnstadt geht es nicht nur um wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze, sondern auch um die letzten gemeinsamen Momente mit Trainer Hendrik Penzel an der Seitenlinie. Geht es für ihn auf den letzten Metern noch aufs Podium?!
„Natürlich kribbelt es aktuell schon ein wenig mehr als sonst“, gibt der Coach offen zu. Nach vielen Jahren im Verein werde ihm zunehmend bewusst, dass die gemeinsame Zeit mit der Mannschaft bald endet. „Bei vier Spielen bedeutet das, dass wir noch sechs gemeinsame Stunden haben, um Punkte zu sammeln. Das klingt nicht viel“, sagt Hendrik Penzel mit einem Augenzwinkern. Allzu sentimental möchte der scheidende Trainer die letzten Wochen dennoch nicht angehen. Vielmehr wolle er die verbleibenden Partien gemeinsam mit seinem Team genießen. „Dafür war die Zeit hier viel zu besonders“, betont er.
Sportlich haben die Ostthüringer im Saisonfinale weiterhin ein klares Ziel vor Augen: den Sprung aufs Podium. Die Ausgangslage bleibt eng, weshalb jeder Zähler im Saisonendspurt enorm wichtig werden dürfte. Eine konkrete Punktzahl habe er allerdings nicht im Kopf, erklärt Penzel: „Wichtig ist vielmehr, dass wir in den letzten Spielen nochmal zeigen, was diese Mannschaft auszeichnet: Zusammenhalt, Intensität und die Bereitschaft, füreinander zu arbeiten.“
Mit dem SV 09 Arnstadt wartet nun allerdings eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. Die Gastgeber präsentieren sich seit Monaten konstant und verfügen laut Penzel „über viel Qualität und Erfahrung“. Entsprechend fordert der Trainer von seiner Mannschaft höchste Konzentration vom Anpfiff weg: „Da müssen wir von Beginn an wach und bereit sein.“
Gleichzeitig geht es auch für den SV 09 Arnstadt im Saisonfinale noch um wichtige Ziele. Die Mannschaft hat sich im oberen Tabellenbereich festgesetzt und möchte Rang zwei natürlich solide ins Ziel bringen. Unabhängig davon, ob es noch eine Resthoffnung im Titelrennen gibt – in jedem Fall wollen die Gastgeber ihre starke Saison mit möglichst vielen Punkten veredeln. Zusätzlicher Anreiz dürfte hierbei die Heimtabelle sein: Vor eigenem Publikum ist Arnstadt das stärkste Team der Liga und wird alles daran setzen, Platz eins in diesem Ranking bis zum Saisonende zu verteidigen.
Die Zuschauer dürfen sich somit auf ein intensives Thüringenliga-Duell freuen – mit einem emotionalen Unterton auf Weidaer Seite und zwei Teams, die im Saisonendspurt noch einiges vorhaben.