Es kracht um Platz 2: Öpfingen und Holzschwang kämpfen um Relegation

– Foto: Alexander Sättele

Am 30. Spieltag empfängt die SG Öpfingen den SV Jungingen mit dem Ziel, Platz zwei zu verteidigen, während die SGM Aufheim Holzschwang gegen den SV Offenhausen auf einen Ausrutscher des direkten Konkurrenten hofft. Der TSV Blaustein will seine starke Serie gegen den FV Asch-Sonderbuch fortsetzen, und die SGM Senden-Ay sucht gegen den TSV Langenau nach einem würdigen Abschluss einer schweren Saison. SW Donau geht nach dem Coup gegen den SC Türkgücü Ulm mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den FC Hüttisheim, während der SV Westerheim den Tabellenführer SC Türkgücü Ulm in einem der reizvollsten Duelle des letzten Spieltags fordert. Der SV Eggingen will gegen die TSG Ehingen Platz fünf behaupten, und der TSV Kettershausen-Bebenhausen braucht gegen den FC Burlafingen einen Sieg, um im Tabellenkeller noch einmal Druck auf den TSV Blaustein aufzubauen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 15:30 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen SV Jungingen Jungingen 15:30 live PUSH

Die SG Öpfingen geht als Tabellenzweiter mit 58 Punkten in den letzten Spieltag und hat nach dem 6:1 beim SV Offenhausen die passende Antwort auf das 1:4 gegen den FV Asch-Sonderbuch gegeben. Der SV Jungingen steht mit 36 Punkten auf Rang elf, kommt aber mit drei Siegen in Serie: 3:1 gegen den FV Asch-Sonderbuch, 3:2 gegen den SV Offenhausen und zuletzt 6:1 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen. Für die SG Öpfingen geht es darum, die SGM Aufheim Holzschwang auf Abstand zu halten; für den SV Jungingen darum, eine starke Schlussphase mit einem Ausrufezeichen zu krönen. Die Tabellensituation spricht klar für die Gastgeber, die Formkurve der Gäste macht das Spiel aber deutlich gefährlicher, als es der Blick auf die Plätze vermuten lässt.

Morgen, 15:30 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang SV Offenhausen SV Offenhausen 15:30 PUSH

Die SGM Aufheim Holzschwang liegt mit 57 Punkten nur einen Zähler hinter der SG Öpfingen und kann den zweiten Platz am letzten Spieltag noch angreifen. Nach dem 6:0 gegen den TSV Langenau und dem 1:0 beim FV Asch-Sonderbuch ist die Mannschaft wieder in einer Phase, in der sie ihre Stabilität und Effizienz rechtzeitig zurückgefunden hat. Der SV Offenhausen steht mit 38 Punkten auf Rang neun, musste zuletzt aber zwei Niederlagen hinnehmen: 2:3 beim SV Jungingen und 1:6 gegen die SG Öpfingen. Für Aufheim Holzschwang ist es ein Spiel mit Blick nach oben, für Offenhausen eine Aufgabe, in der es nach den jüngsten Rückschlägen auch um Haltung und Abschlusswirkung geht.

Der TSV Blaustein steht mit 26 Punkten auf Rang 13 und hat sich mit starken Ergebnissen zuletzt im Kampf um die gefährdete Zone zurückgemeldet. Das 3:3 beim TSV Langenau, das 4:0 gegen den FC Hüttisheim und das 1:1 beim SC Türkgücü Ulm zeigen, dass Blaustein in der entscheidenden Saisonphase Widerstandskraft entwickelt hat. Der FV Asch-Sonderbuch reist als Tabellensiebter mit 46 Punkten an, schwankte zuletzt aber zwischen dem überzeugenden 4:1 bei der SG Öpfingen und Niederlagen gegen den SV Jungingen sowie die SGM Aufheim Holzschwang. Für Blaustein ist jeder Punkt im Tabellenkeller wertvoll, während Asch-Sonderbuch seine Saison mit einem stabilen Auftritt in der oberen Tabellenhälfte abrunden will.

Die SGM Senden-Ay steht mit 15 Punkten am Tabellenende und hat vor dem letzten Spieltag keine tabellarische Hoffnung mehr auf den Anschluss nach oben. Zuletzt gab es Niederlagen gegen die TSG Ehingen, den SC Türkgücü Ulm und den FC Hüttisheim, beim 3:4 in Hüttisheim zeigte die Mannschaft aber noch einmal Moral. Der TSV Langenau ist mit 43 Punkten Tabellenachter, wartet nach dem 2:3 gegen die SG Öpfingen, dem 0:6 bei der SGM Aufheim Holzschwang und dem 3:3 gegen den TSV Blaustein aber seit drei Spielen auf einen Sieg. Im Hinspiel gewann der TSV Langenau mit 10:2, diesmal geht es für Senden-Ay darum, sich nicht noch einmal so deutlich überrollen zu lassen.

Morgen, 15:30 Uhr SW Donau SW Donau FC Hüttisheim Hüttisheim 15:30 live PUSH

SW Donau steht mit 38 Punkten auf Rang zehn und kommt mit einem der bemerkenswertesten Ergebnisse des vergangenen Spieltags in dieses Heimspiel: dem 3:2 beim Tabellenführer SC Türkgücü Ulm. Davor hatte es ein 1:2 gegen die TSG Ehingen und ein 4:2 beim FC Burlafingen gegeben, die Form ist also wechselhaft, aber gefährlich. Der FC Hüttisheim liegt mit 50 Punkten auf Rang sechs und hat zuletzt beim 4:3 gegen die SGM Senden-Ay gewonnen, musste zuvor jedoch ein 0:4 beim TSV Blaustein hinnehmen. Tabellarisch geht es für Hüttisheim um den Anschluss an Platz fünf, während SW Donau seine unruhige Saison mit einem weiteren emotionalen Heimsieg abrunden kann.

Morgen, 15:30 Uhr SV Westerheim Westerheim SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm 15:30 PUSH

Der SV Westerheim steht mit 51 Punkten auf Rang vier und hat nach dem 0:1 gegen den FC Burlafingen mit dem 6:2 bei der TSG Ehingen eine wuchtige Reaktion gezeigt. Der SC Türkgücü Ulm reist mit 63 Punkten als Tabellenführer an und ist bei fünf Punkten Vorsprung auf die SG Öpfingen vor dem letzten Spieltag nicht mehr einzuholen. Trotzdem kommt Türkgücü Ulm mit einer kleinen Delle: Nach dem 1:1 gegen den TSV Blaustein folgte zwar ein 4:1 bei der SGM Senden-Ay, zuletzt aber das 2:3 gegen SW Donau. Westerheim hat die Qualität, dem Spitzenreiter ein intensives letztes Auswärtsspiel zu liefern, während Türkgücü Ulm seine starke Saison mit einem souveränen Schlussbild beenden will.

Morgen, 15:30 Uhr SV Eggingen Eggingen TSG Ehingen TSG Ehingen 15:30 live PUSH

Der SV Eggingen steht mit 50 Punkten auf Rang fünf und will diesen Platz gegen die TSG Ehingen verteidigen. Die jüngsten Ergebnisse sprechen für die Gastgeber: Nach dem 0:4 gegen den SV Westerheim folgten ein 4:0 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen und ein 2:0 beim FC Burlafingen. Die TSG Ehingen liegt mit 32 Punkten auf Rang zwölf und hat sich von den unteren Plätzen abgesetzt, musste beim 2:6 gegen den SV Westerheim aber einen herben Rückschlag hinnehmen. Im Hinspiel gewann der SV Eggingen mit 6:0, doch für die TSG Ehingen geht es nun darum, nach zwei Siegen aus den Spielen gegen die SGM Senden-Ay und SW Donau wieder Stabilität zu zeigen.

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen geht mit 26 Punkten als Tabellen-14. in den letzten Spieltag und steht damit unter erheblichem Druck. Zuletzt setzte es drei klare Niederlagen: 1:4 gegen den SV Offenhausen, 0:4 beim SV Eggingen und 1:6 beim SV Jungingen. Der FC Burlafingen steht mit 21 Punkten auf Rang 15 und kann Kettershausen-Bebenhausen nicht mehr einholen, hat mit dem 1:0 beim SV Westerheim aber gezeigt, dass die Mannschaft auch in schwieriger Lage noch Wirkung entfalten kann. Für Kettershausen-Bebenhausen ist es ein Spiel mit Blick auf den TSV Blaustein, für Burlafingen eine letzte Gelegenheit, sich mit einem Achtungserfolg aus der Saison zu verabschieden.

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________