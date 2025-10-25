„Es kommt auf die Tagesform an“

Doch Trainer Yüksel Altinkaya warnt eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen. „Die Liga ist unheimlich ausgeglichen und jeder kann jeden schlagen! Es kommt immer wieder auf die Tagesform an“, betont der Thieder Coach. Nach der 0:5-Niederlage in Goslar habe man die eigenen Schwächen deutlich angesprochen. „Wir haben das Spiel gemeinsam mit der Mannschaft analysiert und auf unsere Defizite aufmerksam gemacht. Vor allem spielt die Einstellung eine primäre Rolle, jeder Spieler muss an seine Grenzen gehen“, so Altinkaya.

Personell ist Viktoria Thiede vor dem Heimspiel erneut nicht sorgenfrei. „Auch wenn wir personell arg gebeutelt sind, werden wir alles tun, damit wir die drei Punkte zuhause behalten“, sagt Altinkaya. Der Aufsteiger konnte bisher vor allem auf heimischem Rasen überzeugen und will nun gegen Kissenbrück den sechsten Saisonsieg einfahren.

Der SV Kissenbrück hingegen reist mit einer Serie von zehn Niederlagen an und hat bereits 55 Gegentore kassiert – die schwächste Defensive der Liga. Dennoch mahnt Altinkaya zur Vorsicht: „Sicherlich ist Kissenbrück abgeschlagen und jeder erwartet einen Sieg von uns. Aber wenn wir nicht ein anderes Gesicht als gegen Goslar zeigen, werden wir auch gegen Kissenbrück unsere Probleme haben.“

Mit einem Sieg könnte Thiede vorerst in die obere Tabellenhälfte klettern. Für Kissenbrück geht es dagegen längst um Schadensbegrenzung und den Versuch, das Tabellenende nicht weiter aus den Augen zu verlieren.