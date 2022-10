Es knistert: Heiße Duelle in Lampaden und Bitburg Rheinlandliga: Morbach fordert Tabellenführer Zerf heraus, Salmrohr strebt in Bitburg den Ausbau seiner Siegesserie an. Während ein drittes Derby in Pfalzel steigt, will Tarforst seinen Auswärtsfluch besiegen und Ellscheid nicht ein weiteres Mal untergehen.

„Bitburg halte ich für eine der spielerisch besten Teams in der Liga. Es ist ein kleines Derby, in dem wir viel Laufarbeit benötigen, aber auch unsere Momente nach vorne haben werden“, meint Frank Meeth, Trainer des FSV.

Eine der formstärksten Mannschaften in der Rheinlandliga ist aktuell der FSV Salmrohr. Mit vier Siegen in Folge kletterten die Salmtaler auf den fünften Platz der Tabelle. Beim Tabellennachbarn Bitburg wird sich zeigen, ob der FSV im oberen Tabellendrittel mitmischen kann oder ob diese Kaliber aktuell noch eine Nummer zu groß sind.

Ausgangslage: Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der SpVgg Lampaden als einem der Vereine der bis Sommer existierenden Spielgemeinschaft Hochwald findet dieses Heimspiel des Rheinlandliga-Tabellenführers nicht wie gewohnt in Zerf oder Hentern statt. „Der Platz in Lampaden ist noch mal kleiner als der in Hentern. Es wir auf spielerische Elemente ankommen“, weiß FC-Trainer Fabian Mohsmann. Morbach habe eine Mannschaft, „die jeden in der Liga schlagen kann. Nur das Quäntchen Glück hat in den vergangenen Jahren zu mehr gefehlt“.

Nach dem souveränen 3:1-Derbysieg gegen den FSV Tarforst treten die Morbacher mit reichlich Selbstvertrauen im Gepäck an. Allerdings hapert es bislang vor allem auswärts. Noch wartet die FVM auf den ersten Saisonsieg in der Fremde. Bislang stehen zwei Remis und zwei Niederlagen zu Buche. „Wir müssen dem Gegner Respekt für die Leistungen der letzten zwei Jahre zollen und möchten nicht ins offene Messer laufen. Dennoch werden wir unsere fußballerische Linie nicht verlassen und wollen für eine Überraschung sorgen“, sagt Thorsten Haubst, Coach der FV Morbach.

Personal: Beim 5:1 am Mittwoch im Rheinlandpokal in Tawern schonte Mohsmann die angeschlagenen Julian Schneider und Benedikt Schettgen. Beide sollten gegen Morbach aber (wieder) mitwirken können. Zudem wird Lucas Thinnes wieder eine Option sein. Tobias Lenz musste in Tawern kurz vor Schluss angeschlagen raus, auch Peter Irsch „schleppt sich von Spiele zu Spiel“, so sein Trainer. Patrick Dres und Tim Thielen sollen nach auskurierten Verletzungen spätestens in der übernächsten Woche wieder in den Kader zurückkehren.

Im Morbacher Kader sind im Vergleich zum Spiel in der Vorwoche gegen den FSV Trier-Tarforst keine personellen Änderungen zu erwarten.

