Die Kirchheimer (weiß) haben sich in eine gute Position für den Saisonendspurt gebracht. – Foto: Eugen Bartl

Vergangene Saison hat sich der FC Bammental mit 23 Punkten in die Relegation gerettet, dort aber haarscharf den Klassenerhalt verpasst. So wenig Zähler werden diese Runde ganz sicher nicht reichen. Zwölf Spieltage vor Saisonende steht der SV Spielberg auf dem Relegationsrang und hat bereits 20 Punkte gesammelt.

"Es kann ruckzuck gehen", sagt Manuel Moser und ergänzt, "deshalb sind wir extrem froh über unsere beiden Siege zum Jahresauftakt, denn wir haben den Abstand zur Relegation dadurch nur um einen einzigen Punkt ausgebaut." Der Trainer der SG Heidelberg-Kirchheim hat allen Grund gut drauf zu sein, die beiden Siege in Gommersdorf (2:1) und gegen Eppingen (2:0) waren keineswegs welche aus der Kategorie "Pflichtsiege". Die beiden Erfolge ordnet er wie folgt ein: "Wir haben die Grundlage gelegt, um unserem Ziel näherzukommen."

Die Aufgabe für den anstehenden Spieltag am Samstag bei der SpVgg Neckarelz und die Wochen danach ist klar, es soll jeder Punkt mitgenommen werden, der irgendwie möglich ist. "Es ist nichts selbstverständlich und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass immer mal eine schwache Phase mit mehreren Wochen ohne Dreier drin ist", kommt für Moser nicht in Frage, über mehr als den Klassenerhalt zum jetzigen Zeitpunkt nachzudenken. Bei den Neckarelzern, die zuletzt mit 2:7 in Mühlhausen unter die Räder gekommen sind, geht er davon aus, "dass wir wahrscheinlich mehr den Ball haben werden, da sie nach so einem Erlebnis vermutlich kein Offensivfeuerwerk abbrennen werden."