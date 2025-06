„Es ist wurscht, wer kommt“: Ottobrunn ist bereit für die Relegation – Brunnthal steigt ab

Für den TSV Ottobrunn stand in der Münchner Gruppe 3 bereits vor dem letzten Spieltag Platz zwölf und damit die Relegationsteilnahme fest. Nun ist auch der Gegner klar: An diesem Mittwoch um 19.30 Uhr gastiert der TSV Haar, der am letzten Spieltag Platz zwei in der Kreisklasse 6 sicherte, am Haidgraben. Das Rückspiel steigt am Sonntag um 15 Uhr. Der Sieger tritt nächste Saison in der Kreisliga an.

„Haar hat dieses Jahr eine richtig gute Truppe. Aber wenn wir die Klasse halten wollen, ist es wurscht, wer kommt“, sagt Ottobrunns Sportdirektor Matthias Schmidt. Die Voraussetzungen seien nicht schlecht: „Wir hatten das Glück, dass vor dem letzten Spiel alles klar war, so konnten wir ein bisschen Kraft sparen.“ Und bis auf Niko Gassner (Kapselverletzung) und Torwart Alexander Weßel (gebrochenes Handgelenk) seien „alle an Bord.“

Besagte letzte Partie beim zuvor siebenmal siegreichen Tabellendritten FC Phönix verloren die Ottobrunner nach einer ordentlichen Vorstellung und dem späten Ausgleich durch Jetmir Muratis Foulelfmeter (90.) durch ein Last-Minute-Tor mit 1:2 (0:1).

Das in dieser Gruppe schon lange als Absteiger feststehende Team von Fortuna Unterhaching verabschiedete sich mit einer 0:4 (0:3)-Heimniederlage gegen den Zweiten SpVgg 1906 Haidhausen aus der Kreisliga.