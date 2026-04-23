Der SV Teutonia Groß Lafferde steht mit lediglich sechs Punkten aus 20 Spielen abgeschlagen am Tabellenende. Mit 20:77 Toren stellt die Mannschaft sowohl die schwächste Offensive als auch die anfälligste Defensive.

Die Ausgangslage vor der Partie ist klar umrissen. Der TSV Germania Lamme rangiert mit 38 Punkten aus 21 Spielen auf dem vierten Tabellenplatz und befindet sich damit im oberen Tabellendrittel. Der Rückstand auf Rang zwei ist zwar deutlich, dennoch gehört die Mannschaft zu den stabileren Teams der Liga.

Die Erwartungen beim Tabellenletzten sind entsprechend realistisch. Kapitän Tim Paul rechnet nicht mit einem ansehnlichen Spiel: „Wir erwarten kein schönes Spiel. Das ist aber auch gar kein Problem, weil wir als Tabellenletzter sicherlich nicht in der Position sind, schönen Fußball anbieten zu müssen.“

Bereits das Hinspiel verdeutlichte die Kräfteverhältnisse: Lamme setzte sich deutlich mit 5:0 durch, wobei Kajolli mit vier Treffern herausragte.

Vielmehr setzt Groß Lafferde auf Einsatz und Widerstandsfähigkeit – insbesondere auf dem eigenen Platz. „Beides sind Heimspiele auf unserem schwer zu bespielenden Platz“, so Paul mit Blick auf die anstehenden Aufgaben.

Trotz der klaren Außenseiterrolle will die Mannschaft dagegenhalten: „Wir sind natürlich motiviert, Paroli zu bieten und gerade zu Hause unangenehm zu sein.“ Die personelle Situation bleibt angespannt. „Es ist wieder eine sehr enge Nummer“, sagt Paul. Nur mit Unterstützung aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend sei ein Antritt möglich.

„Wir werden mit einem sehr durchgewürfelten Kader spielen, mit neuen Formationen, die wir so noch nicht hatten“, erklärt der Kapitän. Entsprechend gedämpft sind die Erwartungen: „Wenn wir am Ende einen Punkt mitnehmen, wäre das sicherlich positiv.“

Lamme mit Qualität und klarer Zielsetzung

Auf Seiten der Gäste wird die Favoritenrolle angenommen, ohne den Gegner zu unterschätzen. Kapitän Grazian Borucki verweist auf die schwierigen Bedingungen: „Wir gehen davon aus, dass der Platz sehr schwer zu bespielen sein wird.“

Zugleich hebt er die Spielweise des Gegners hervor: „Groß Lafferde macht es einem schwer, weil sie sehr tief stehen und auf Umschaltmomente warten.“ Trotz der Tabellenkonstellation mahnt Borucki zur Vorsicht: „Die Tabelle sagt nicht alles aus. Wir haben großen Respekt davor, dass die Mannschaft unter diesen Umständen weiter so auftritt.“

Die Gäste wollen das Spiel bestimmen und ihre individuelle Qualität nutzen. Borucki formuliert das Ziel klar: „Wir wollen uns gut vorbereiten und die drei Punkte mitnehmen.“ Dabei dürfte Lamme auf spielerische Lösungen setzen, während Groß Lafferde vor allem auf defensive Stabilität und vereinzelte Konter hofft.

Die Rollen sind vor dem Nachholspiel eindeutig verteilt. Alles andere als ein Auswärtssieg des Tabellenvierten wäre eine Überraschung – auch wenn die äußeren Bedingungen ein enges Spiel begünstigen könnten.