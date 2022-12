Es ist vollbracht……….Staffelmeister – Herbst – 2022

Und so ging man, anders als noch in der ersten Halbzeit im Hinspiel, von Beginn an auf heimischen Geläuf motiviert und engagiert in die Partie gegen den Spitzenreiter. Es entwickelte sich zu Beginn ein Spiel, bei dem der gegenseitige Respekt zu spüren war und man tastete sich zunächst ein wenig ab. Aber mit jeder fortschreitenden Spielminute gewannen die Herthanerinnen mehr und mehr an Selbstvertrauen und kontrollierten die Partie immer mehr. Dennoch reichte es bis zum Pausenpfiff lediglich zu einem 0 zu 0. Was dann nach dem Pausen-Tee kam, kann durchaus als ein Sturmlauf auf das Flerzheimer Gehäuse bezeichnet werden. Von der ersten Minute der zweiten Halbzeit erspielten sich die Hausherrinnen Torchance um Torchance. Aber man scheiterte zunächst entweder an der Latte des Gehäuses oder an der gegnerischen Keeperin. Aber in der 49. Spielminute war es dann endlich soweit. Nach einem schönen Angriff konnte die Hertha aus dem Gewühl heraus den Ball zum vielumjubelten Führungstreffer über die Linie drücken. Die Freude über das 1 zu 0 war zwar groß, aber gleichzeitig noch keine Gewissheit, dass man das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Und so blieben die Mädels auch nach dieser Führung konzentriert und ließen in ihrer Leistung nicht nach. Die Gegnerinnen wurden schon in der eigenen Hälfte unter Druck gesetzt, so dass ein früher Ballgewinn in der 65. Spielminute zum 2 zu 0 genutzt werden konnte und so zur Beruhigung aller – Spielerinnen, Trainer, Zuschauer – beitrug. Das 3 zu 0 in der 68. Spielminute setzte der tollen Leistung aller Mädels nur noch das i-Pünktchen auf.

Zunächst wurde AlHilal Bonn, in einer von Seiten des Gegners doch recht ruppig geführten Partie, mit 3 zu 0 aus der Herbert-Buhl-Arena verabschiedet. Hier gilt es den Mädels ein riesiges Kompliment zu machen, da sie sich von der hitzigen Atmosphäre nicht haben beeinflussen lassen und das Spiel konzentriert und erfolgreich über die Bühne gebracht haben. Dieser Erfolg bescherte den Herthanerinnen dann in der Folgewoche ein absolutes Spitzenspiel. Denn als Tabellen-Zweiter traf man nun im Rückspiel auf den Tabellenführer FC Flerzheim. Bereits in den Trainingseinheiten unter der Woche war zu erkennen und zu spüren, dass jede einzelne Spielerin heiß auf dieses Spiel war und für den Erfolg brannte.

Nun standen zwei richtungsweisende Duelle für die Hertha-Mädels an. Denn mit AlHilal Bonn und erneut dem FC Flerzheim warteten der Tabellen-Zweite bzw. der Tabellenführer auf die Mädels. Die Rechnung war ganz einfach. Verliert man nur eines dieser beiden Spiele, wird der Zug Richtung Meisterschaft ohne die Hertha abfahren. Also konnte die Marschroute nur lauten…..zwei Siege müssen her. Und so ging man zielstrebig und mit viel Selbstvertrauen in diese beiden Spiele. Und schnell wurde deutlich, dass aus der zu Beginn der Saison neu formierten Truppe eine echte Einheit geworden ist.

Als erstes Spiel in der Meisterschaft stand dann das Derby gegen den FC Flerzheim auf dem Programm. Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit lag man hochverdient mit 0 zu 1 zur Halbzeitpause zurück. In der zweiten Hälfte konnten sich die Hertha-Mädels zwar steigern und legten eine verbesserte Laufbereitschaft an den Tag, aber an der am Ende verdienten Niederlage änderte dies nichts mehr. Und so lag man bereits nach dem ersten Spieltag drei Punkte hinter einem direkten Meisterschaftskonkurrenten zurück.

Dieser Umstand ist zwar schade für die Mädels, ändert aber nichts an dem ungebrochenen Trainingswillen, den die drei Mädels das ganze Jahr an den Tag legen und so das Niveau im Training hochhalten zu einer positiven Stimmung in der Mannschaft beitragen.

Nichts weniger als die Meisterschaft zählt in diesem Jahr für die Hertha-Mädels!

Es ist zwar noch ein weiter Weg, aber das Ziel ist ja bekanntlich der Weg!

Auf geht`s Mädels, ihr seid eine Mega-Truppe

In der Woche nach dem grandiosen Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer FC Flerzheim und der Übernahme der Tabellenspitze, ging es für die Hertha-Mädels gegen den Tabellenvorletzten FC Rheinbach. Außenstehende hätten aufgrund der Tabellenkonstellation mit einem leichten Spiel rechnen können. Allerdings war im Vorfeld bekannt, dass die Rheinbacherinnen an dem Tag mit drei Spielerinnen verstärkt werden, die eigentlich in der A-Jugend Bezirksliga spielen. Aufgrund eines freien Spieltags der A-Jugend kamen sie gegen die Hertha zum Einsatz. Was folgte war das erwartet schwere Spiel. Nach einer überlegen geführten Partie, aber hartem Kampf, stand am Ende hoch verdienter 2 zu 0 Erfolg auf der Anzeigetafel.

In den kommenden Wochen wurde die Losung ausgegeben, immer von Spiel zu Spiel zu denken, so dass man sich eine optimale Ausgangsposition für das vermutlich alles entscheidende Spiel gegen Alhilal Bonn am letzten Spieltag erarbeitet. Der Fokus lag zu diesem Zeitpunkt also schon ganz Klar auf dem Erreichen der Staffelmeisterschaft.

Und so ging man hochmotiviert und als Favorit in das Spiel gegen des SV Wachtberg. Hier fand man zunächst nur schwer ins Spiel und die wenigen Chancen die man sich erarbeitete wurden vergeben. Und so kam es, wie es im Fußball oft passiert, dass man kurz vor der Halbzeit vollkommen überraschend mit 0 zu 1 in Rückstand kam. Nach einer Pausenansprache und kleineren Veränderungen in der Mannschaftsaufstellung zeigte sich die Hertha-Mannschaft, die sich in den letzten Wochen und Monaten zu einer verschworenen Einheit entwickelt hat. Mit viel Einsatz, Wille und spielerischen Akzenten konnte ein am Ende ungefährdeter 3 zu 1 Sieg nach Hause gebracht werden.

In der Woche darauf viele das Spiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Zülpich leider aus und musste verlegt werden.

Was folgte, war ein Meilenstein in der Entwicklung der Mädels-Truppe der Hertha. Hatte man sich im Hinspiel gegen den VFL Kommern noch unglaublich schwer getan und nach schwachem Spiel von beiden Seiten lediglich ein 1 zu 1 erreicht, so war das Rückspiel ein einziger Sturmlauf auf das Tor des VFL Kommern. Am Ende Stand ein auch in der Höhe verdienter 9 zu 1 Erfolg. Aber nicht nur das pure Ergebnis war beeindrucken. Es war viel mehr die Leichtigkeit und die Spielfreude der Mädels, die diesen Erfolg so besonders machte. Denn neben den spielerischen Akzenten konnten sich die Mädels auch endlich mal vor dem Tor für Ihren Einsatzwillen belohnen und Effektivität im Abschluss an den Tag legen. Mit diesem Ergebnis hatte sich die Truppe um Mannschaftskapitänin Emilia dann tatsächlich das langersehnte „Finale“ gegen Alhilal Bonn erspielt.

Vor dem entscheidenden Spiel war die Tabellenkonstellation so, dass die Hertha zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Alhilal Bonn hatte, bei einem Spiel weniger! Bedeutete, dass man mit einem Sieg die Staffel-Meisterschaft vorzeitig einfahren konnte. Denn mit einem Sieg hätte man einen Punkt Vorsprung und wäre nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen gewesen. Ein Unentschieden hätte der Hertha vermutlich gereicht, da man das noch ausstehende Nachholspiel beim Tabellenletzten Zülpich in der Hinterhand hatte. Da man aber nie weiß, welche Überraschungen der Fußball für einen bereithält, wollte man sich nicht auf ein Unentschieden einlassen. Und so machten sich die Mädels, unterstützt von vielen mitgereisten Anhängern (die Stimmung auf der Tribüne war bei heißem Glühwein und Kinderpunsch trotz eisiger Temperaturen großartig). Dementsprechend engagiert und motiviert startete man in diese Partie. Die Hertha war in der ersten Halbzeit überlegen, konnte sich viele Torchancen erarbeiten, ohne allerdings Zählbares erzielen zu können. Und so ging es mit einem für die Hertha unglücklichen 0 zu 0 in die Halbzeit. Nach der Halbzeit kamen die Gastgeberinnen aus Bonn deutlich engagierter auf den Platz zurück, so dass die Herthanerinnen kurzzeitig ein wenig ins „Schwimmen“ kamen. Doch dann zeigte sich wieder aus welchem Holz die Truppe geschnitzt ist. Sie hielt in der schwierigen Phase des Spiels voll dagegen. Denn nun war nicht mehr das Spielerische gefragt, sondern der Körpereinsatz. Und auch hier haben die Herthanerinnen in den letzten Monaten eine positive Entwicklung genommen. Sie haben gelernt, dass der Fußball auch ein physischer Sport ist und man seinen Körper entsprechend einsetzten darf, ohne dabei unfair zu spielen. Spielerisch war man in der Partie gegen den bisherigen Tabellenführer über die 70 Minuten überlegen. Diese Überlegenheit konnte man aber erst in der allerletzten Spielminute dieser umkämpften Partie in Zählbares umwandeln. Nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite kam die Flanke nach innen und wurde in der Mitte, unter dem Jubel der zahlreichen Fans, nur noch über die Linie gedrückt. Nun galt es die letzten Sekunden sicher zu stehen und nichts mehr zuzulassen. Kurze Zeit später ertönte der Schlusspfiff und er Jubel bei den Mädels und dem Hertha-Anhang kannte keine Grenzen. Ausgelassen feierten die Mädels als Mannschaft mit den mitgereisten Anhängern und bedankten sich für die Unterstützung mit einer LAOLA.

Nun geht man mit einem Punkt Vorsprung in das letzte Spiel der Saison und kann nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Hertha-Mädels nach anfänglichen Problemen und einem holprigen Saisonstart in die Saison zu einer homogenen und sich gegenseitig unterstützenden Truppe entwickelt haben, die aber auch spielerische einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Und so bleibt die Freude auf das, was da noch für die Mädels in den kommenden Jahren kommt. Denn diese Einheit macht nicht den Eindruck, dass dieser Erfolg der letzte für sie gewesen sein muss.

Folgende Mädels haben sich diese Meisterschaft redlich verdient:

Franzi, Emilia, Frieda, Clara, Lara S., Lara I., Vicky F., Vicky Z., Emma P., Emma B., Emma T., Lisa, Leonie, Jemma, Sandy, Lea, Luisa