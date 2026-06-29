"Es ist verrückt, wie viele in der Verbandsliga absteigen können"

Der TSV Berg beendete die vergangene Saison in der Verbandsliga Württemberg auf dem fünften Platz. FuPa sprach mit Trainer Oliver Ofentausek über diesen Erfolg und auch über den langen Kampf um den Klassenerhalt.
FuPa: Ihr habt die Saison als starker Tabellenfünfter mit 50 Punkten beendet. Wie stolz bis du auf dieses Ergebnis und deine Mannschaft?
Zurückbetrachtet können wir sehr stolz auf unsere Leistung in dieser Saison sein.
Mit all den ganzen Höhen und Tiefen, ist es am Ende die zweitbeste Platzierung in der Geschichte der Verbandsliga vom TSV Berg. Schade, dass wir das Level der Vorrunde in der Rückrunde nicht halten konnten, was mich persönlich geärgert hat, weil wir uns Wochen unter Wert verkauft haben.
Denke ein Problem war, dass die Vorrunde zu gut lief und einige dachten es würde genau so weiter gehen, wir sind schon gesichert und man holt noch paar Punkte und das war’s. Bullshit, in der Liga ist einfach nichts sicher bis du 45 Punkte hast und das haben wir wieder in der Rückrunde zum Spüren bekommen. Wenn du nicht schnell aus einer schlechten Phase kommst, kann das am Ende doch den Klassenerhalt kosten, trotz einer überragenden Vorrunde.
Das, was mich am meisten geärgert hat ist, dass wir nicht den Biss und die Gier hatten, solange oben an der Tabelle zu bleiben. Da war leider ärgerlicherweise zu schnell Zufriedenheit vorhanden.
Dann unsere 3. Mannschaft und die U23. Ganz toll, dass wir mit beiden Teams den Aufstieg geschafft hätten. Leider können wir aber den Aufstieg unserer 3 Mannschaft, nach nochmaliger Überlegung nicht wahrnehmen, was uns sehr schwer gefallen ist. Hier waren wir mehr vom Aufstieg beflügelt, statt den Aufstieg reichlich zu überlegen. Ich hoffe aber, dass der Zweitplatzierte den Aufstieg wahrnehmen darf, wie es üblich wäre, wenn wir den Aufstieg gleich verneint hätten. Den Aufstieg der U23 freut uns sehr, dass wir endlich mit unser U23 in der Bezirksliga spielen. Enorm wichtig für unsere talentierten Jungs, die wir somit noch besser an die erste Mannschaft heranführen können.
Alle haben an einem Strang gezogen, denn nur so kannst du erfolgreich sein, wenn sich niemand zu schade ist mal doppelte Schichten zu fahren. Die A-Jugend musste um den Klassenerhalt kämpfen und haben in der U23 oder in der Dritten gespielt, genauso Spieler von der ersten Mannschaft, die am Samstag und Sonntag gespielt haben.
Welche Zu- und Abgänge gibt es bisher in der erste Mannschaft?
Neuzugänge: Moritz Jeggle, Tim Lauenroth, Manuel Geiselhart (alle FV Ravensburg); Marvin Lang (FC Memmingen); Benni Rabic (FV Ravensburg II); Maxi Krause, Ensar Adjarpasic, Johannes Moser (alle aus der U23)
Abgänge: Niko Maucher, Joel Maier (hören auf bzw. längere Pause); Nick Zimmerer (Ziel unbekannt), Marcel Klein (Ziel unbekannt), Samuel Lindinger, Romeo Lindinger (beide VfB Friedrichshafen); Mert Aras (Ziel unbekannt), Jonas Schuler (FC Mengen), Julian Karg (SV Oberzell)