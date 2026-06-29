"Es ist verrückt, wie viele in der Verbandsliga absteigen können"

Trainer Oliver Ofentausek – Foto: Zafer Hosman

Denke ein Problem war, dass die Vorrunde zu gut lief und einige dachten es würde genau so weiter gehen, wir sind schon gesichert und man holt noch paar Punkte und das war’s. Bullshit, in der Liga ist einfach nichts sicher bis du 45 Punkte hast und das haben wir wieder in der Rückrunde zum Spüren bekommen. Wenn du nicht schnell aus einer schlechten Phase kommst, kann das am Ende doch den Klassenerhalt kosten, trotz einer überragenden Vorrunde. Das, was mich am meisten geärgert hat ist, dass wir nicht den Biss und die Gier hatten, solange oben an der Tabelle zu bleiben. Da war leider ärgerlicherweise zu schnell Zufriedenheit vorhanden.

Trotz der guten Platzierung habt ihr auch lange um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Der VfB Friedrichshafen konnte sich mit 44 Punkten gerade noch retten, für den SSV Ehingen-Süd hat es mit 41 Punkten nicht mehr gereicht. Sind sechs Absteiger und ein Relegant einfach zu viel in einer Liga mit 17 Mannschaften?Meine Meinung ist schon seit Jahren, dass es verrückt ist wie viele bei uns in der Liga absteigen können, dass ist einfach zu viel. Du bist teils bis zum letzten Spieltag damit beschäftigt nicht abzusteigen. Da steigen Aufsteiger mit 41 Punkten ab und spielen eigentlich,für einen Aufsteiger, eine gute Saison und steigen wieder ab. Das ist ein Wahnsinn, wenn man am Ende mit 41 Punkte absteigt und dagegen Südbaden sieht, bei denen vier absteigen und das mit 26 Punkten. Bei uns muss schnell was geändert werden, so kann es nicht weitergehen. Es muss ein Minimum und ein Maximum an Auf- und Absteigern geben. Ich bin auch ganz klar für zwei direkte Aufsteiger und ich bin auch gegen eine Relegation. Wir brauchen keine Relegation im Abstieg oder Aufstieg. Es ist sicher nicht einfach Lösungen zu finden, allerdings muss was gefunden werden und das ganz schnell.Wie groß ist der Aufwand im Verein das drei Mannschaften so erfolgreich die Saison abschließen?Der Aufwand ist riesig. Wenn man Menschen im Verein nicht hätte wie die Tanja, die sehr viel Zeit investiert, wäre es gar nicht möglich. Dann stützt sich der Erfolg der Aktiven auch auf die Arbeit der Jugendtrainer an der Basis. Das finde ich so toll, dass wir so viele Jugendtrainer haben, die sich Woche für Woche engagieren, um die Basis zu schaffen, dass wir im Aktivbereich erfolgreich werden. Das war ein langer Weg.Mit dem Aufstieg der 2. Mannschaft in die Bezirksliga und der 3. Mannschaft in die Kreisliga A habt ihr sicher auch etwas einmaliges im Bezirk geschafft. Ist es auf Dauer nur mit so einem guten Unterbau möglich sich langfristig in der Verbandsliga zu halten?Aus Vereinssicht haben wir im ganzen Verein eine ganz tolle Saison gespielt, man darf einfach nie die Jugend beim Erfolg der Aktiven vergessen. Mit unserer Jugend haben wir ganz tolle Leistungen erbracht. Wir haben überall die Klassen gehalten und sind sogar mit der B Jugend aufgestiegen in die Landesstaffel.

Dann unsere 3. Mannschaft und die U23. Ganz toll, dass wir mit beiden Teams den Aufstieg geschafft hätten. Leider können wir aber den Aufstieg unserer 3 Mannschaft, nach nochmaliger Überlegung nicht wahrnehmen, was uns sehr schwer gefallen ist. Hier waren wir mehr vom Aufstieg beflügelt, statt den Aufstieg reichlich zu überlegen. Ich hoffe aber, dass der Zweitplatzierte den Aufstieg wahrnehmen darf, wie es üblich wäre, wenn wir den Aufstieg gleich verneint hätten. Den Aufstieg der U23 freut uns sehr, dass wir endlich mit unser U23 in der Bezirksliga spielen. Enorm wichtig für unsere talentierten Jungs, die wir somit noch besser an die erste Mannschaft heranführen können.



Alle haben an einem Strang gezogen, denn nur so kannst du erfolgreich sein, wenn sich niemand zu schade ist mal doppelte Schichten zu fahren. Die A-Jugend musste um den Klassenerhalt kämpfen und haben in der U23 oder in der Dritten gespielt, genauso Spieler von der ersten Mannschaft, die am Samstag und Sonntag gespielt haben.





Welche Zu- und Abgänge gibt es bisher in der erste Mannschaft?



Neuzugänge: Moritz Jeggle, Tim Lauenroth, Manuel Geiselhart (alle FV Ravensburg); Marvin Lang (FC Memmingen); Benni Rabic (FV Ravensburg II); Maxi Krause, Ensar Adjarpasic, Johannes Moser (alle aus der U23)

Abgänge: Niko Maucher, Joel Maier (hören auf bzw. längere Pause); Nick Zimmerer (Ziel unbekannt), Marcel Klein (Ziel unbekannt), Samuel Lindinger, Romeo Lindinger (beide VfB Friedrichshafen); Mert Aras (Ziel unbekannt), Jonas Schuler (FC Mengen), Julian Karg (SV Oberzell)