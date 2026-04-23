– Foto: Nico Schoch

Der FV Ravensburg geht mit einer klaren sportlichen Ausgangslage in den 29. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Backnang steht die Mannschaft von Rahman Soyudogru mit 44 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang fünf, den derzeit der SV Oberachern mit 45 Punkten belegt, beträgt nun einen Zähler. Zugleich hat Ravensburg nach zuletzt drei Partien ohne Sieg den Anspruch, im Saisonendspurt wieder größere Konstanz in die Resultate zu bringen.

Rahman Soyudogru beschreibt die bevorstehende Partie gegen den Tabellenelften Backnang als fordernd: "Backnang ist eine kompakte und zweikampfstarke Mannschaft, die zu Hause schwer zu bespielen ist.“ Entsprechend präzise formuliert Soyudogru den eigenen Anspruch: „Unser Ziel ist es, defensiv wieder stabil zu stehen und offensiv unsere Chancen konsequent zu nutzen. Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel.“

Torchancen wurden im Hinspiel konsequent genutzt



Zwar gewann der FV Ravensburg die Begegnung im eigenen Stadion mit 2:0, doch laut Soyudogru hätte die Partie auch anders ausgehen können. „Das Hinspiel haben wir 2:0 gewonnen, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir in der ersten Halbzeit auch etwas Glück hatten. Backnang hatte ein bis zwei sehr gute Torchancen und hätte auch in Führung gehen können. In diesem Spiel waren wir sehr konsequent und haben unsere Torchancen eiskalt genutzt.“

Die Tabelle als Antrieb

Der FV Ravensburg ist trotz der jüngsten sieglosen Spiele weiterhin in einer Position, aus der heraus noch ein besseres Saisonergebnis möglich ist. Soyudogru macht keinen Hehl daraus, dass die Mannschaft weiterhin nach oben schaut. „Die Tabelle ist eng. Es ist unser Anspruch, uns weiter zu verbessern. Natürlich wollen wir am Ende der Saison so weit wie möglich oben in der Tabelle stehen. Dafür müssen wir in den kommenden Trainingseinheiten und Spielen die Konzentration und Spannung hoch halten. Nur so können wir auch konstant Punkten und am Ende unsere Ziele erreichen.“

Keine neuen Ausfälle

Personell kann Ravensburg die Fahrt nach Backnang ohne neue Rückschläge angehen: „Die personelle Lage ist unverändert. Wir haben zum Glück keine weiteren verletzten Spieler dazubekommen. Daher werden wir mit dem gleichen Kader wie in den letzten zwei Wochen nach Backnang fahren.“