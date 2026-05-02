"Es ist schwierig mit der Motivation"

Die Gemminger (dunkelblau) werden die Runde hinter der Spitzengruppe beenden. – Foto: Roman Gebhardt

Er hätte gerne weitergemacht und daraus macht er auch keinen Hehl. Muharrem Kara coacht seit vergangenem Sommer zusammen mit Kevin Schneider seinen Heimatverein SV Gemmingen. Can Süzer komplettiert das Trainerteam. Mehr als ein Jahr bleiben die drei aber nicht im Amt.

"Die neue Spielgemeinschaft bestehend aus Gemmingen und Stebbach will auch bei den Trainern einen Neustart, so wurde es uns mitgeteilt", sagt Kara. Das kann er zu einem gewissen Punkt verstehen, mit dem Zeitpunkt der Entscheidungsverkündung ist er aber nicht einverstanden: "Wir haben das Anfang März mitgeteilt bekommen und das war dann schon ein bisschen spät." Außerdem verrät er, "dass innerhalb der Mannschaft nicht alle über die Spielgemeinschaft begeistert sind. Wir haben hier etwas erschaffen, die Stimmung war richtig gut und dementsprechend enttäuscht sind wir, dass der Verein neue Trainer will."

Als Tabellensechster läuft die Runde sportlich gesehen mehr oder weniger aus für den SV. "Wir haben ein paar Punkte unnötig liegenlassen, da muss ich nur an das 0:0 bei Kirchardt II erinnern", hätte es laut Kara definitiv noch um mehr, sprich die Aufstiegsrelegation, gehen können. Dieser Zug ist abgefahren, wahrscheinlich wird die vorerst letzte Spielzeit mit einer eigenständigen Gemminger Ersten auf Rang sechs enden. Der 35-Jährige will, "die bestmögliche Platzierung und wenn wir die letzten fünf Spiele gewinnen sollten, will ich mal sehen was noch passiert."