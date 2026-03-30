„Es ist schwierig, auf 100 Prozent zu kommen" Fußball-Westfalenligist FSC Rheda spielt 1:1 in Nordkirchen und sucht neue Motivation. von Philipp Bülter · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Martin Aciz (vorne) sammelt mit dem FSC Rheda im Spiel beim FC Nordkirchen immerhin einen Zähler. – Foto: Philipp Bülter

Rheda-Wiedenbrück. „Das war ein wirklich maximal ungünstiger Start für uns.“ Bei seiner Analyse der Partie beim FC Nordkirchen, die sein FSC Rheda 1:1 (1:1) bestritten hatte, ärgerte sich Christopher Hankemeier am Sonntagabend über den missglückten Spielbeginn für seine Mannschaft. Durch das dritte Remis in Serie verlor der FSC vorerst ein wenig den Anschluss an die Top Drei in der Fußball-Westfalenliga 1. Mit guten Absichten, nämlich stürmisch, war der FSC Rheda in das Spiel in Nordkirchen gestartet. Doch die Abwehrkette der Gäste aus Ostwestfalen stand somit entsprechend hoch – und ein langer Schlag des FCN-Keepers Cedric Golbig brachte Simon Mors ins Spiel, der nach einem Missverständnis in der FSC-Abwehr allein auf den Kasten von Laurin Wiedemann zulief und für die 1:0-Führung für die Gastgeber sorgte (2.).

Im Anschluss hatten die Gäste, die kurzfristig auf Christoph Linnemann (Verletzung im Training) hatten verzichten müssen, eine schwere erste Halbzeit zu bestreiten. „Gegen die Dreierkette von Nordkirchen hatten wir Probleme, und wir waren nicht in den Zweikämpfen“, bemängelte „Hanki“. Grundsätzlich sei zu spüren gewesen, dass der FSC auf Tabellenplatz fünf neu definieren müsse, „wofür wir jetzt den Rest der Saison noch spielen. Das kennen weder ich als Trainer noch die Spieler aus Rheda, da ging es in den vergangenen Jahren immer noch um etwas. Das ist momentan etwas schwierig, auf 100 Prozent zu kommen“. Immerhin ging der FSC mit einem 1:1 in die Pause, weil Dennis Fischer mit einer schönen Einzelaktion per Vollspannschuss aus gut 18 Metern einnetzte (45.). Zuvor hatte Martin Aciz schon die Latte getroffen. „Die zweite Halbzeit war dann wesentlich besser“, so Hankemeier, zum Sieg reichte es aber nicht.