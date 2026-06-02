Es ist schon wieder passiert: Antdorf/Iffeldorf nach dem Hinspiel fast raus aus dem Aufstiegsrennen

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Relegation, Hinspiel; Denny Krämer von der SG Antdorf/Iffeldorf (in Weiß) im Auswärtsspiel beim TSV Murnau II am 2. Juni 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Die SG Antdorf/Iffeldorf verliert das Hinspiel der Kreisliga-Relegation beim TSV Murnau II mit 1:5. Am Freitag muss die Mannschaft im Rückspiel vier Tore aufholen.

Die wenig attraktive Aussicht, auch die kommende Saison in der Kreisklasse verbringen zu müssen, ist erschreckend groß. Mit der massiven Hypothek einer 1:5 (0:0)-Niederlage im Hinspiel der Kreisliga-Relegation beim TSV Murnau II geht die Elf von Jürgen Staiger am kommenden Freitag, 5. Juni, in ihr allerletztes Saisonspiel.

Murnau II ist keinen Deut besser als Antdorf/Iffeldorf, aber wesentlich effektiver

Der erste Spielabschnitt an der Poschinger Allee speiste noch die Hoffnung, dass das Team aus der brachialen Abfuhr in Unterammergau in der Relegation 2025 seine Lehren gezogen hat. Nach der Pause aber hatten die Gäste ein Deja-vu-Erlebnis der übelsten Sorte. Das Bittere an der ganzen Geschichte war, dass die Reserve des Landesligisten keinen Deut besser war als die Spielgemeinschaft aus Antdorf und Iffeldorf. Mit einer kleinen, aber im Fußball ganz wesentlichen Ausnahme: der Effizienz. Bei sieben als solche erkennbaren Torschüssen eine Erfolgsquote von über zwei Drittel herzustellen, ist fraglos ein Qualitätsmerkmal.

Wobei sich das insoweit relativiert, als die SG sich zu Beginn des zweiten Abschnitts gedanklich ganz offensichtlich mit anderen Dingen beschäftigte als mit dem Treiben auf dem Rasen. „Wenn man sieht, wie das Tor fällt, zeigt das, dass man nicht wachsam war“, kommentierte Staiger das 0:1 (49.). Ein Treffer, der sich nun wirklich nicht abgezeichnet hatte.

Im ersten Abschnitt ein wenig attraktives Spiel

Im ersten Abschnitt sahen die 500 Zuschauer ein wenig kurzweiliges und von Nervosität geprägtes Fußballspiel. Mit einem halbstündigen Leerlauf, den Murnaus Murat Höbekkaya mit einem raffinierten Schlenzer beendete, SG-Keeper Marius Becker aber seinen Mann stand und abwehrte. Wenig später kam es zu einer Szene, die im Nachhinein möglicherweise der Knackpunkt in dieser Partie war. Julian Ludewig schickte bei einer Gegenbewegung Denny Krämer mit einem Pass in die Tiefe. Der SG-Torjäger hatte freie Bahn vor TSV-Schlussmann Benedikt Wallrapp, ließ den Ball beim Abschluss aber über den Innenrist gleiten. „Mit diesem Konter wäre alles aufgegangen, hätte das Spiel eine Wende genommen“, mutmaßte Staiger.

Denny Krämer und Max Panholzer scheitern mit ihren Schüssen knapp

Es war müßig zu erwähnen, dass der frühe Rückstand nach der Pause bei den Gästen die Überzeugung, aus dieser Partie erfolgreich herauszugehen, ins Wanken brachte. Kurz über den eigenen Patzer nachdenken bedeutete, dass die SG-Spieler ein weiteres Mal nicht aufpassten. Mit der gravierenden Folge des unverzüglichen 0:2 (51.). Während auf SG-Seite Krämer und Max Panholzer mit ihren Flachschüssen knapp scheiterten, nagelte Höbekkya einen abgewehrten Freistoß wie eine Leuchtfackel zum 3:0 in den Torwinkel (61.). Innerhalb einer Viertelstunde warf die Staiger-Elf alle Aufstiegshoffnungen über Bord.

SG-Coach Staiger hat eine Aufholjagd noch nicht abgeschrieben

Dumme Fouls führten nicht nur zu einer Reihe an Verwarnungen, sondern auch zum Freistoß, den Nick Ostler mit feiner Klinge in die Maschen schlenzte – 4:0 (78.). Mit relegationswürdigem Auftreten hatte das Ganze bei der SG herzlich wenig zu tun. Aber mal ehrlich: War das nach dieser Saison wirklich zu erwarten? Krämers Kopfballtreffer zum 1:4 (81.) nach Freistoßflanke von Sabir Neziri sorgte für einen Lichtblick. Aber dann reklamierten die SG-Kicker zu heftig ein Handspiel nach einer Hereingabe von außen, anstatt sich auf die Umschaltbewegung zu fokussieren. Murnau konterte zum 5:1 und ist damit auf bestem Wege, in der Kreisliga zu bleiben. SG-Coach Staiger entgegnete, er habe zuletzt eine Doku über den FC Liverpool gesehen, der beim legendären Champions-League-Endspiel 2005 ein 0:3 gegen den AC Mailand aufholte. Doch die Aufgabe, die seiner Mannschaft nun bevorsteht, ist noch einen Tick schwieriger zu lösen.