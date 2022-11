"Es ist schön in lachende Gesichter zu schauen" U19 Oberliga +++ Hollenbachs Trainer Tobias Ippendorf im Interview

Tobias, was hast du für einen Eindruck von der diesjährigen Oberliga Baden-Württemberg?

Die Oberliga hat in diesem Jahr noch einmal extrem an Qualität gewonnen. Mannschaften wie die Stuttgarter Kickers, Waldhof Mannheim, SGV Freiberg oder der SV Sandhausen haben sich prima verstärkt und könnten allesamt auch in der Bundesliga spielen. Ich bin der Meinung, dass diese vier Mannschaften den Aufstieg unter sich ausmachen und dass es im oberen Tabellendrittel bis zum Ende spannend bleibt. Ähnlich ausgeglichen und dramatisch wird der Kampf um den Klassenerhalt sein. Hier sehe ich mindestens fünf Mannschaften, die das gleiche Ziel wie wir haben.

Bist du mit eurem Saisonstart und dem Spielerkader zufrieden?

Blickt man auf die Tabelle, kann ich mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein. Ich möchte immer gewinnen, egal gegen wen wir spielen. Da sind mir grundsätzlich die klangvollen Namen der Gegner oder deren Möglichkeiten gleichgültig. Ich denke, wir mussten in den ersten Spielen einiges an Lehrgeld zahlen. Für sehr viele unserer Spieler ist es das erste Mal, dass sie sich mit solchen Mannschaften und Gegenspielern messen sowie auf diesem Niveau Fußball spielen. Jeder meiner Spieler hat noch genügend Entwicklungspotential. Zudem können wir uns als Mannschaft in sämtlichen Bereichen weiter verbessern. Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen und das Ganze auch wollen.

Ihr habt zuletzt 5:0 gegen den FV Ravensburg und 4:1 gegen die TSV Amicitia Viernheim gewonnen. In den letzten vier Spielen habt ihr sieben Punkte geholt. Seid ihr nun in der Saison angekommen?

Es freut mich unheimlich für die Jungs, dass wir zuletzt zwei Mal hintereinander gewonnen haben. Endlich haben sie sich belohnt. Es ist schön in lachende Gesichter zu schauen. Das gibt Mut und Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben.