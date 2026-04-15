»Es ist schnell gegangen«: Petr Kulhanek künftig ein Ringelaier Nach seinem Ende in Holzfreyung vor gut zwei Wochen hat der 38-jährige Spielertrainer einen neuen Job beim TSV Ringelai +++ "Scheiße gelaufen": Co-Spielertrainer Bernd Brandl mit sofortigem Schlussstrich +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Petr Kulhanek (2.v.r.) wird künftig im Kreise der Ringelaier jubeln. – Foto: Robert Geisler

Das ging fix! Nur gut zwei Wochen nach seinem Ende als Spielertrainer der DJK Holzfreyung hat Petr Kulhanek einen neuen Job. Durch die Berichtersattung rund um das Aus des 38-Jährigen beim Kreisklassen-Aufsteigers wurde A-Klassist TSV Ringelai auf ihn aufmerksam - und schlug sofort zu. Die Installation des treffsicheren Offensivspielers, der die alleinige Verantwortung übernehmen wollte, hat zur Folge, dass sich der bisherige Co-Spielertrainer Bernd Brandl sofort von den Ohetalern verabschiedet.

Man hat sich gesucht und gefunden. Nachdem der bisherige spielende Coach Simon Pittner den Verantwortlichen um Simon Toso mitgeteilt hatte, dass er im Sommer sein Engagement bei seinem Heimatverein beenden wird, fahndete der ehemalige Bezirksligist intensiv nach einem Nachfolger. "Und dann haben wir gelesen, dass Petr frei ist. Wir haben ihn sofort kontaktiert", berichtet Vereinsboss Toso. Am Karfreitag hat ein erstes Treffen stattgefunden, "in dem wir uns sofort verstanden haben". Kulhanek hat sich dann noch die Spiele gegen Freyung und Röhrnbach II angeschaut, "und dann war ich sicher, dass ich komme". Die TSV-Funktionäre hat der gebürtige Tscheche, der seit Jahren in Deutschland lebt, in doppelter Hinsicht überzeugt. Einerseits sind sie davon überzeugt, dass der ehemalige Bezirksliga-Spieler eine erfolgreiche Mannschaft aufbauen kann - mit Röhrnbach und Holzfreyung schaffte er in der Vergangenheit als Übungsleiter jeweils Aufstiege. Andererseits wird uns "Petr vorne drin verstärken. Es hat einfach alles gepasst, deshalb ist es schnell gegangen".