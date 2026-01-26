"Es ist perfekt gelaufen"

Unser Fazit zur ersten Saisonhälfte lautet: Perfekt gelaufen. 17 Spiele, 17 Siege, mehr geht nicht! Die gesteckten Ziele wurden erreicht und noch übertroffen.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Nein, es gibt keine Veränderungen im Kader bzw. im Trainerteam. Never change a winning Team!

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Eigentlich hat kein Team besonders überrascht. Was mehr überrascht hat ist die Tatsache, dass fast alle Mannschaften kaum konstant sind. Alle Teams von Platz 3 (26 Punkte) bis Platz 12 (22 Punkte) spielen in der Rückrunde noch um den Aufstieg. Fast jeder kann jeden schlagen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

So schnell wie möglich den Aufstieg und anschließend die Meisterschaft sicherstellen. Anschließend die neue Saison in der Kreisklasse A planen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Wenn die deutsche Mannschaft ins Rollen kommt, ist ihr viel zuzutrauen. Topfavorit ist Frankreich, da sie einen fast unerschöpflichen Kader in der Spitze und in der Breite haben. Allerdings gehören die üblichen Verdächtigen wie Brasilien, Argentinien und Spanien auch zum Favoritenkreis.