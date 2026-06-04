Es ist offiziell: FV Biberach geht in der Bezirksliga an den Start Insgesamt sieben Abgänge stehen zum jetzigen Zeitpunkt schon fest von Matthias Kloos · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele

Beim FV Biberach herrscht nach dem feststehenden Abstieg aus der Landesliga, Staffel 4, nun Gewissheit über die sportliche Zukunft. Wie Bezirksspielleiter Niko Schäfer gegenüber FuPa bestätigte, hat der Verein für die kommende Saison eine Mannschaft in der Bezirksliga Oberschwaben gemeldet. Damit steht fest, dass der Traditionsverein trotz des sportlichen Rückschlags den Neustart auf Bezirksebene angehen wird.

Die aktuelle Saison verlief für den FV Biberach enttäuschend. Vor dem letzten Spieltag belegt die Mannschaft mit 25 Punkten den vorletzten Tabellenplatz der Landesliga Staffel 4. Fünf Siege, zehn Unentschieden und 16 Niederlagen spiegeln die schwierige Spielzeit wider. Der direkte Klassenerhalt war bereits seit längerer Zeit außer Reichweite. Nun richtet sich der Blick zunehmend auf die kommende Saison. Bevor die Planungen offiziell vorgestellt werden, wartet allerdings noch eine letzte sportliche Aufgabe. Am Freitag gastiert der FV Biberach um 18.30 Uhr beim bereits feststehenden Meister Türkspor Neu-Ulm. Für die Gastgeber geht es nach dem Titelgewinn um einen gelungenen Saisonabschluss vor dem Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg, während Biberach die Landesliga mit einem versöhnlichen Auftritt verlassen möchte.

Umfangreicher personeller Umbruch Parallel zum sportlichen Saisonende nimmt der personelle Umbruch immer konkretere Formen an. Inzwischen stehen insgesamt sieben Abgänge fest, die den Verein verlassen werden. Besonders schwer wiegt auch der Abschied von Spielertrainer Andreas Wonschick. Der 34-Jährige wird künftig als Spielertrainer beim SV Schemmerhofen tätig sein. Auch auf der Torhüterposition verliert der FV eine wichtige Stütze. Julian Gebhart schließt sich wie schon bekannt dem Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd an.